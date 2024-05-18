南投公車減班 學生晚間只能搭小黃

南投縣公車減班甚至路線停駛，民眾搭車更困難。縣議員林友友昨表示，往返台中、草屯公車班次減少、提早收班，晚間8點後便無公車行駛，通勤台中的國、高中學生晚自習或補習後，只能搭計程車回家。南投縣長許淑華說，將與公車業者協商，希望增加2班次，由縣府補助客運業者，方便學生搭車回家。

林友友說，草屯鎮公車班次大幅減少，民眾搭車不方便，草屯鎮鄰近台中市區，不少國、高中學生就讀台中學校，晚上有輔導課甚至補習，回家時間較晚。但往返台中、草屯公車班次減少，最晚發車時間到晚上8點，有的學生因此無車可搭，只能花錢改搭計程車，家長大喊吃不消，但也沒辦法。

許淑華說，她最關切的交通課題，今年利用計程車、新增「噗噗公車」、敬老愛心卡搭計程車在魚池鄉新增派遣站，滿足大眾運輸需求；公車是長者最常搭乘的交通工具，但是搭乘人數減少，路線幾乎都賠錢，長期由交通部補助，以維持路線營運。

近年公車司機荒、客運經營困難，路線和班次大幅縮減。許淑華說，縣府無法直接管理客運業者，但針對草屯等鄉鎮夜間沒有公車，但學生有搭車需求，將和客運業者討論，在晚間8點半到9點之間，評估增加2班次，增班的額外費用由縣府補助客運業者。

許淑華說，公車班次減少是全縣都面臨的問題，縣府會和監理單位、客運業者協調，例如需增加班次的路線、需增設站牌的地區，或者透過錯開班次、時段，並針對各鄉鎮個別狀況調整，來滿足不同需求。