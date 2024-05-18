民代反對建火葬場 彰化市公所再次撤案

彰化市籌建火葬場再次受挫。彰化市公所去年5月提出「彰化市立殯儀館增建先期規畫案」1400萬元墊付案，多數市代反對後撤回，今年再捲土重來，昨天市代會審議時，多名市代質疑民眾疑慮未消、公所未充分溝通，加上縣府正評估合適地點，認為無推動必要，最後市公所主動撤案。市長林世賢說，無奈，將會再提案。

彰化縣是全國唯一沒有火葬場縣市，縣民治喪不便。彰化市公所推動建火葬場，將規畫案預算墊付案送市代會審議，反對的民眾也組自救會向市代會請願。昨天有上百位反對者與支持者都到場旁聽，警方也到場戒備。

反對訴願書表示，公所未依市代會決議，先行溝通即舊案重提，園區綠地比例、殯葬專用道屬於水利用地等，都不符規定，規畫位置為彰化市第一公墓，屬於內政部列管的山崩與地滑地質敏感區。

市公所民政課長黃靜宜澄清，殯儀館使用的面積，未超過法定的綠地面積規定，舉辦過2次說明會、1次線上說明會，設置專用道及地質未違反法規，此規畫案並非興建火葬場，而是改善彰化市立殯儀館相關設施。

市代會審查時，多數市代反對，批評此議案為評估興建火葬場，卻說不是要蓋火葬場，根本在戲弄代表，縣府已動用第二預備金1400萬元，進行興建火葬場可行性評估，市公所沒有必要急著推此案。

彰化市長林世賢說，縣府僅在盤點各公墓適合地點，彰化市此案的第一公墓已完成遷葬，加上既有的殯儀館、納骨塔等設施，可以提供一站到底服務，不必再評估。

全案經市代會討論，代表會主席陳文賓說，多數市代要求撤案。市公所同意自行撤案。旁聽的反對民眾鼓掌叫好。林世賢說，「很無奈，市公所是被迫撤案」，公所會繼續提案，也會持續不斷溝通。