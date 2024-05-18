警察壓力大 台中諮商資源六都最少

基層警察維持治安，工時長壓力大，中市議員表示，近10年每年全國有5名警察自殺，今年迄今6人，其中1人在台中；中市員警心理諮商資源六都最少，委外簽約機構僅1家，每年個案諮商額度僅4次，與台南7家、新北4家落差大，呼籲重視警察壓力。警察局長李文章說，已與機構洽談，將增加機構與諮商次數。

警察常因任務需要，高壓高工時，更是高生命風險的工作，近日有警察穿制服在外用餐補眠，還公告「凌晨出來執勤迄今，拜託不要檢舉我」，透露警察心酸。

市議員吳佩芸說，警察局內部雖有「關老師」的輔導機制，但由不具心理諮商專業的警察主管兼任，基層員警信賴不足，擔憂說太多無法保密，或影響升遷發展，多數員警傾向不記名的委外諮商服務。

吳佩芸說，中市警察局委外簽約機構僅1家，與桃園同列六都吊車尾，台南簽約機構7家，新北、高雄4家、台北2家，台中簽約機構太少；台中個案諮商額度每年僅4次，其他五都諮商次數分別為每月1次或半年6次，台中資源遠遠不足。

資深警員說，「關老師」制度行之有年，但成效不彰，員警擔心找關老師會被貼標籤，被說心裡或工作有問題。另有員警說，遇到工作、家庭雙重壓力時，會去拜廟求神，尋求暫時內心平靜，沒想過找「關老師」。

有警員說，現在警察工作壓力和10年前相比，至少多1倍，他曾面對長官要求、處理民眾糾紛時，一度心情鬱悶，家人發現他脾氣暴躁，建議尋求心理醫師協助，最後到醫院身心科看門診、服藥才改善。

警察局長李文章表示，警局已與機構洽談，規畫在各區醫院設立相關據點，讓員警可就近接受心理諮詢；至於個案諮商額度，將規畫增加次數，目標是根據醫囑進行，理想狀況是不要有次數限制。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線