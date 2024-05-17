中小企業買不到綠電？王惠美將要求業者提撥供給

彰化縣長王惠美今天在議會備詢被問及中小企業買不到綠電，當場宣示將要求再生能源業者提撥一定比例綠電，優先供給縣內中小企業使用。

無黨籍彰化縣議員吳韋達在議會質詢指出，市場上綠電有99%被大企業收購，彰化再生能源雖多，卻無法提供在地中小企業使用，中小企業買不到綠電，縣府應督促或協助彰化中小企業建立購買綠電窗口。

王惠美表示，彰化縣政府在審查核發設置民營發電業地方主管機關同意函時，將要求再生能源業者提撥一定比例綠電，優先供在地中小企業使用。

縣府經濟暨綠能發展處長張寒青在答詢時指出，彰化縣中小企業有1萬2000餘家，其中員工人數10人以下企業占彰化縣企業比例約53%，目前大型再生能源業者在洽談企業售電合約時，都要求未來購電的企業需達到信評A以上等級，不但對彰化上市櫃公司是很大挑戰，對在地中小企業難度更高。

經綠處表示，未來在審查核發時會秉持縣長宣示，要求再生能源業者務必承諾提出一定比例綠電，供彰化在地企業優先購買。