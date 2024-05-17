議員關注彰化斷層 稱未來50年有3成機率發生規模6.5地震

0403花蓮地震後，再度喚起國人對地震的危機意識，彰化縣議員吳韋達今天質詢時，提醒包括縣府、縣議會及彰基、秀傳及多所學校都位在彰化斷層，經濟部中央地質調查所公告，過去發生6.5以上地震距今176年，未來50年發生規模6.5以上地震的機率為30%，為西部最高，縣政府應對危老建築加強體檢。建設處長劉玉平表示，縣府會優先評估921大地震前蓋的6樓以上集合式住宅。

吳韋達指出，發生在2018年2月6日的花蓮米崙斷層的地震，因是陸上斷層造成重大災害，而彰化斷層與米崙斷雷同，貫穿彰化市區人口密集區，沿途經過民生、中山國小、彰化女中以及市公所、縣議會、縣政府等地方核心機關，甚至發生災害的後送機構，彰基與秀傳都在斷層帶上，需要更多關注。

吳韋達是留學荷蘭的物理博士，他說，陸上斷層對建築產生嚴重破壞，造成地面破裂、地層隆起或陷落的情況，地表也會出現規模不一的斷裂，如果建築物正好跨越斷層帶，建築物就會因此而倒塌，強烈的震動會使原本吸附在岩層與土壤中的水份滲出，使其「液化」造成地層不穩，建築物的地基因此失去支撐，建築物產生下沈、傾斜或倒塌的情況。

吳韋達表示，彰化住宅的平均屋齡36.6年，921大地震後，對房屋結構相關法規得到加強，但彰化縣在921大地震前所蓋的建物占51%，彰化斷層經過高度的人口密集區，被認定是台灣西部最有機率發生地震的地方，屋齡偏老的狀況下，縣政府應加強對危老建物的體檢。

建設處長劉玉平表示，目前國內對於斷層研究，還無法提供相當完整的預測，針對彰化建築安全檢查，分為耐震快篩、初評、詳評及危老重建四個階段。從2021年開始初評，每年約莫可以完成60至100棟左右，至今完成了152棟初評，而彰化縣內需要初評的總數有2600多棟，耐震快篩為不到現場只看資料，主要優先評估921前蓋的6樓以上集合式住宅。

吳韋達表示，目前彰化縣政府對於危老建物評估量能可能不足，根據近10年發生的地震大樓倒塌，皆為軟腳蝦建築，建議縣政府對於目前縣內所有軟腳蝦建築做優先評估，告知風險，讓住戶能夠評估是否補強或重建。