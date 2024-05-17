好貴！南投公車班次少 學生補完習沒車只好搭「小黃」

南投縣公車減班甚至停止路線營運，民眾搭車更困難。縣議員林友友今天表示，往返台中、草屯公車班次減少、提早收班問題，晚間8點後便無公車行駛，讓國高中學生只能搭計程車回家。南投縣長許淑華說，將與公車業者協商，希望增加兩班次，由縣府補助客運業者，方便學生搭車回家。

林友友說，草屯鎮公車班次減少太多，許多民眾搭車不方便。草屯鎮鄰近台中市區，不少國高中學生就讀台中市學校，晚上還有輔導課甚至補習，回家時間較晚。但往返台中、草屯公車班次減少，台灣最晚發車時間到晚上8點，有的學生因此無公車可搭，只能改搭計程車。

許淑華說，交通是她最關切的課題，今年利用計程車、新增噗噗公車、敬老愛心卡搭計程車也在魚池鄉新增派遣站，滿足民眾大眾運輸需求。公車是許多老人最常搭乘的交通工具，但因搭乘人數減少，路線幾乎都是賠錢，長期都由交通部補助，以維持路線營運。

這幾年客運經營更困難，路線和班次大幅縮減，縣府無法直接管理客運業者，她認為，針對草屯等鄉鎮夜間沒有公車，學生又有搭車需求，縣府將和客運業者討論，8點半到9點之間是否增加兩班次，增加班次的額外費用，由縣府補助客運業者。

許淑華說，公車班次減少是全縣都面臨的問題，縣府會和監理單位和各家客運業者一起協調，包括哪些路線增加班次、哪些地方沒有站牌需要新增，或是以錯開班次時段方式發車討論出方案，在和依各鄉鎮所遇到的不同狀況進行調整，滿足民眾搭車需求。