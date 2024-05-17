貓羅溪查獲工廠繞流排放製程廢水 最高罰2000萬元

南投貓羅溪近年觀測到石虎、白鼻心等野生動物族群，不過環境部15日至南投縣某事業單位進行督察，當場查獲非法繞流排放廢水的違規行為，最高將可依「水汙染防治法」裁處新台幣2000萬元以下罰鍰，並得令其停工或停業。

環境部指出，本次查獲的違規事業座落於貓羅溪平林橋上游，屬金屬表面處理業，從事金屬加工處理、鍛造等作業，環境管理署中區環境管理中心督察人員督察前先於廠區周圍巡查，發現有2處不明管道口正有疑似事業廢水排放，後確實查獲製程區震動研磨製程廢水進入汙泥脫水機後產出濾液及拋光製程區水洗研磨粉塵產生之廢水。

環境部指出，業者所排廢水均未收集導入廢水處理設施，而是分別以未登載之管線經廠內溝渠連接地下涵管排放至廠外排水溝，現場再投放示蹤劑佐證繞流排放情形，業者也已坦承，督察人員現場也要求業者立即停止繞流排放廢水及全量納管廢水進行處理，並將違法管道拆除，並依「水汙染防治法」第71條規定清除處理其違規行為所造成之環境污染。