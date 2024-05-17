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台中500處關懷據點達標！盧秀燕邀長者：來據點交朋友

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌。記者趙容萱／攝影
台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌。記者趙容萱／攝影

台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌，市長盧秀燕今攜手長輩一起揭牌慶祝，她宣布台中500處關懷據點達標，服務人數2倍增，經費補助3倍增，今年起首創補助費用全額預撥，公共服務及獨老圍爐都是全國唯一。她還鼓勵台中市長者到據點交朋友，才不會「さびしい」（日文「寂寞」）。

盧秀燕說，她是六都唯一女市長，市府持續推動敬老福利，老人健保補助減輕子女負擔、敬老愛心卡每月1000點數為六都最高最好用，可搭乘台中捷運、公車、國道客運、計程車、火車，健康趴趴走；長青學苑開設1130班，鼓勵長輩終身學習，樂活台中。

盧秀燕說明，現在許多長者因兒孫白天上班、上學緣故，獨自在家，社區關懷據點就像長者日托一樣，提供健康照護、運動促進和知識學習，她鼓勵長輩到據點交朋友才不會「さびしい」。

盧秀燕指出，她上任時台中市關懷據點有356處、服務長輩2.4萬人，為加強對長輩的照顧，市府拚命布點，至今據點達500處、服務長輩逾5.1萬人2倍增，經費則從1億元到3億元，台中還加碼補助租金水電、據點觀摩。

盧秀燕說，台中社區關懷據點500處達標，市府未來會持續推動，今年預計達成拓展510處據點，期待長輩都能健康活躍，在地老化。

85歲施爺爺表示，他過去務農，退休後來到關懷據點，跟大家一起上課很開心。

台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌，市府、長者齊聚，宣布500處關懷據點達標。記者趙容萱／攝影
台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌，市府、長者齊聚，宣布500處關懷據點達標。記者趙容萱／攝影
台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌。記者趙容萱／攝影
台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌。記者趙容萱／攝影
台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌，市府、長者齊聚，宣布500處關懷據點達標。記者趙容萱／攝影
台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌，市府、長者齊聚，宣布500處關懷據點達標。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 長輩

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