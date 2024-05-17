快訊

偷襲狂奔畫面曝光！郭國文搶「周萬來提案文件」 藍委一片驚呼擋不住

蔡總統執政8年台股業績 分析師憂心：AI大趨勢萬事具備最怕欠這東風

再撂狠話！藍綠白議場大亂鬥 吳思瑤：暴力與否在韓國瑜一念之間

彰化市火葬場案再度受挫！多位市代反對 公所主動撤案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市公所被迫自行撤案。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市公所被迫自行撤案。記者劉明岩／攝影

彰化市公所去年5月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，在遭多數市代反對後，主動撤案，本次臨時會改以「彰化藝術生命園區增建設施先期規劃案」重新提案，今天審議時，多位市代質疑民眾對興建火葬場的疑慮未消，公所也未充分與地方溝通，且縣府正辦理全縣評估，彰化市暫無推動必要，市公所最後決定自行撤案。

在市代會此次開議期間，彰化市反大埔興建火葬場的民眾向市代會請願，要求市代會否決市公所此一議案，市代會臨時會今天上午開會時，先行討論請願案，並在代表會前設有請願區，將上百反對者與支持群眾隔離，同時設電視直播代表會開會情形，警方則部署近百名警力到場戒護，防止衝突發生。

請願書內容，指市公所規畫的園區路鄰近住宅區，公所未依市代會決議先行做好溝通即又舊案重提，且此一園區違反殯葬管理條例規定的綠地比例，計畫開闢的專用殯葬道路為水利用地，大埔截水溝兩側拓寬道路增設殯葬專用道恐縣府不會同意，因此根本都是幌子，而且園址位處的彰化市第一公墓是內政部列管的山崩與地滑地質敏感區。

市公所政課長黃靜宜澄清，強調目前殯儀館使用的面積，尚未超過法定的綠地面積規定，也舉辦過兩次說明會及一次線上說明會，設置專用道及地質均未違反法令規定，而且此一先期規劃案並不是興建火葬場興建，而是改善彰化市立殯儀館相關設施。

市代會隨後審查「彰化藝術生命園區增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案時，多位市代同是堅持反對立場，指市公所此議案內容評估興建火葬場，如今卻未說不是建火葬是在戲弄代表，並強調縣府已動用第二預備金1400萬元辦理興建火葬場可行性評估，市公所沒有必要急著再推此案。

市長林世賢答覆，縣府只是在盤點各公墓適合地點，而彰化市規劃案的第一公墓完成遷葬，面積也足夠，加上既有的殯儀館、納骨塔等設施，是適合地點，可以提供一站到底服務，也不必要再做地點評估，而且設立彰化藝術生命園區沒有空汙、交通等問題，甚至可以帶動大埔地區的繁榮。

由於市代們討論熱烈，從上午討論到下午2點多，主席陳文賓表示多代市代要求市公撤案，最後，市公所同意自行撤案。 在外旁聽的反對民眾，更是鼓掌叫好。

彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市公所被迫自行撤案。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市公所被迫自行撤案。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市長林世賢提出說明。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市長林世賢提出說明。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市長林世賢提出說明。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，因多數市代對於在大埔設火葬場有疑慮，市長林世賢提出說明。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，支持與反對民眾在代表會外旁聽，警方部署大批警方戒護 。記者劉明岩／攝影
彰化市代會臨時會今天審議「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，支持與反對民眾在代表會外旁聽，警方部署大批警方戒護 。記者劉明岩／攝影

彰化 殯儀館 火葬

延伸閱讀

意外又美麗的錯誤！ 彰化「水上薰衣草」藍紫色花海秘境 廢棄魚池竟成為鳳眼蓮的天堂

彰化朝興國小畢業美展展現原民文化 為學生敲開藝術創作之門

抓到把柄！殯葬業者反勒索新北殯儀館收賄員工 得手破300萬元

曾有望成第七都…為何彰化人口不斷流失？網嘆：有錢人撐不起來

相關新聞

彰化市火葬場案再度受挫！多位市代反對 公所主動撤案

彰化市公所去年5月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，在遭多數市代反對後，主動撤案，本次...

貓羅溪查獲工廠繞流排放製程廢水 最高罰2000萬元

南投貓羅溪近年觀測到石虎、白鼻心等野生動物族群，不過環境部15日至南投縣某事業單位進行督察，當場查獲非法繞流排放廢水的違...

台中500處關懷據點達標！盧秀燕邀長者：來據點交朋友

台中市第500處、烏日區螺潭社區照顧關懷據點今天揭牌，市長盧秀燕今攜手長輩一起揭牌慶祝，她宣布台中500處關懷據點達標，...

集集公所防路樹浮根 移除小葉欖仁改植田代氏石斑木

考量「路樹殺人」風險逐年升高，集集鎮公所提報南投縣政府改植民權路路樹申請，昨天開始新植台灣原生種灌木「田代氏石斑木」，取...

國道一號后里段2座跨橋8月改建開工 地方籲做好改道宣導

台中市后里區舊社路、三線路2座跨越國道一號橋梁，橋梁老舊、橋面狹窄，立委楊瓊瓔爭取納入國一后里至大雅段拓寬工程一併改建，成功爭取2.5億元經費，預計8月開工。工期9至10個月，影響后里數百戶居民，楊瓊瓔服務處今天邀相關單位辦理施工前說明會，籲高速公路局及承包廠商做好改道宣導。

中市府助社福團體建置微電網「智慧用電」 估年省30萬元電費

台中市經發局協助立達啟能訓練中心建置「微電網系統」，該系統結合太陽光電、儲能與節能，不僅可更有效率的智慧用電，還可以為立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。