彰化市火葬場案再度受挫！多位市代反對 公所主動撤案

彰化市公所去年5月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案，在遭多數市代反對後，主動撤案，本次臨時會改以「彰化藝術生命園區增建設施先期規劃案」重新提案，今天審議時，多位市代質疑民眾對興建火葬場的疑慮未消，公所也未充分與地方溝通，且縣府正辦理全縣評估，彰化市暫無推動必要，市公所最後決定自行撤案。

在市代會此次開議期間，彰化市反大埔興建火葬場的民眾向市代會請願，要求市代會否決市公所此一議案，市代會臨時會今天上午開會時，先行討論請願案，並在代表會前設有請願區，將上百反對者與支持群眾隔離，同時設電視直播代表會開會情形，警方則部署近百名警力到場戒護，防止衝突發生。

請願書內容，指市公所規畫的園區路鄰近住宅區，公所未依市代會決議先行做好溝通即又舊案重提，且此一園區違反殯葬管理條例規定的綠地比例，計畫開闢的專用殯葬道路為水利用地，大埔截水溝兩側拓寬道路增設殯葬專用道恐縣府不會同意，因此根本都是幌子，而且園址位處的彰化市第一公墓是內政部列管的山崩與地滑地質敏感區。

市公所政課長黃靜宜澄清，強調目前殯儀館使用的面積，尚未超過法定的綠地面積規定，也舉辦過兩次說明會及一次線上說明會，設置專用道及地質均未違反法令規定，而且此一先期規劃案並不是興建火葬場興建，而是改善彰化市立殯儀館相關設施。

市代會隨後審查「彰化藝術生命園區增建設施先期規劃案」1400萬元墊付案時，多位市代同是堅持反對立場，指市公所此議案內容評估興建火葬場，如今卻未說不是建火葬是在戲弄代表，並強調縣府已動用第二預備金1400萬元辦理興建火葬場可行性評估，市公所沒有必要急著再推此案。

市長林世賢答覆，縣府只是在盤點各公墓適合地點，而彰化市規劃案的第一公墓完成遷葬，面積也足夠，加上既有的殯儀館、納骨塔等設施，是適合地點，可以提供一站到底服務，也不必要再做地點評估，而且設立彰化藝術生命園區沒有空汙、交通等問題，甚至可以帶動大埔地區的繁榮。