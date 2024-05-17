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集集公所防路樹浮根 移除小葉欖仁改植田代氏石斑木

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮公所改植民權路路樹，已新植田代氏石斑木，取代原先的小葉欖仁。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所改植民權路路樹，已新植田代氏石斑木，取代原先的小葉欖仁。記者黑中亮／攝影

考量「路樹殺人」風險逐年升高，集集鎮公所提報南投縣政府改植民權路路樹申請，昨天開始新植台灣原生種灌木「田代氏石斑木」，取代原先的小葉欖仁，並表示未來站前民權路在不同季節將會呈現不同的風貌，讓民眾及遊客至集集小鎮旅遊能有煥然一新的感受。

集集鎮公所指出，集集車站前綠蔭大道的浮根問題，因小葉欖仁樹根已竄到馬路，造成鋪面崎嶇不平，經居民反映已影響交通安全，基於鎮內長者及遊客居多，加上樹根阻塞排水溝影響排水，只要大雨過後民權路旁就容易積水，且久久未退，過去甚至常有民眾騎車經過跌倒，因而報請縣府同意改植新路樹。

鎮長吳大村強調，鎮內民權路南側小葉欖仁路樹浮根已影響道路安全，雖有居民不滿公所的砍樹作為，認為浮根可透過擴大樹穴等方式解決，不一定要把樹砍光，但也有居民說，每逢大雨淹水，水溝裡都是樹根，導致淤積阻塞；樹根竄到馬路，道路不平，變電箱也被拱起，險象環生。

集集鎮公所表示，本周開始先移除火車站前至生物多樣性研究所前，長約1.6公里的230棵小葉欖仁路樹，並配合日月潭國家風景區辦理集集火車站東邊自行車道整建工程，小葉欖仁移除後，日管處將改善自行車道、鋪面，改種適合當地樹穴環境的植田代氏石斑木矮灌叢，預計到20日前會盡快完成清運樹幹、樹葉淨空工程，同時新植田代氏石斑木後，將部分區域回復民眾使用。

集集車站前綠蔭大道因小葉欖仁的浮根問題嚴重，樹根已竄到馬路，造成鋪面崎嶇不平，引響交通安全。圖／集集鎮公所提供
集集車站前綠蔭大道因小葉欖仁的浮根問題嚴重，樹根已竄到馬路，造成鋪面崎嶇不平，引響交通安全。圖／集集鎮公所提供
集集鎮公所改植民權路路樹，已新植田代氏石斑木，取代原先的小葉欖仁。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所改植民權路路樹，已新植田代氏石斑木，取代原先的小葉欖仁。記者黑中亮／攝影
集集車站前綠蔭大道因小葉欖仁的浮根問題嚴重，樹根已竄到馬路，造成鋪面崎嶇不平，引響交通安全。圖／集集鎮公所提供
集集車站前綠蔭大道因小葉欖仁的浮根問題嚴重，樹根已竄到馬路，造成鋪面崎嶇不平，引響交通安全。圖／集集鎮公所提供

火車站 路樹 集集

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