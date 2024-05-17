國道一號后里段2座跨橋8月改建開工 地方籲做好改道宣導

台中市后里區舊社路、三線路2座跨越國道一號橋梁，橋梁老舊、橋面狹窄，立委楊瓊瓔爭取納入國一后里至大雅段拓寬工程一併改建，成功爭取2.5億元經費，預計8月開工。工期9至10個月，影響后里數百戶居民，楊瓊瓔服務處今天邀相關單位辦理施工前說明會，籲高速公路局及承包廠商做好改道宣導。

立委楊瓊瓔今天辦理國道一號后里舊社路、三線路跨越橋改建施工前說明會，交通部高速公路局、台中市政府交通局、建設局、農水署台中管理處、台中市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分服務處執行長張文鴻出席，后里區舊社里林有盛等10多位里長出席，多位鄰長及居民也到場關心。

交通部高速公路局中區養護工程分局說明，舊社路、三線路2座跨越橋改建經費2億5800萬元，包括三線路及舊社路跨越橋改建、舊社路新建水管橋、三線路配合跨越橋改建銜接既有道路高程調整之路工以及附屬設施工程等，預計今年8月開工、民國115年5月完工。

建設局、農水署台中管理處都肯定高公局規劃設計完善，現場有農民擔心施工期間中斷灌溉水源，農水署允諾尋求替代水路維持供灌。舊社里長林有盛建議舊社路口增設號誌燈，建設局允諾配合工程辦理。

高公局中區養護工程分局公布改道規劃，因施工封路須繞行3至8公里不等，車程約增加5至10分鐘，造成不便請鄉親體諒。市議員陳本添表示，舊橋拆除影響兩地交通，希望能縮短施工期程，替代道路指引一定要做好。市議員邱愛珊感謝立委楊瓊瓔成功爭取，並拜託里鄰長協助宣導改道路線。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，國一后里至大雅段拓寬工程，感謝立法院副院長江啟臣共同爭取，目前已完成規劃設計，優先辦理后里三線路、舊社路2座跨越橋改建，目前橋寬4至6公尺不等，未來改建為10公尺寬，經費約2億5800萬元，工期9至10個月。