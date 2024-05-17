中市府助社福團體建置微電網「智慧用電」 估年省30萬元電費

台中市經發局協助立達啟能訓練中心建置「微電網系統」，該系統結合太陽光電、儲能與節能，不僅可更有效率的智慧用電，還可以為立達啟能訓練中心每年節電7.8萬度電，節省逾30萬元電費，為台中市能源轉型再建示範點。

經發局副局長李逸安表示，台中市府協助立達啟能訓練中心建置微電網示範計畫，不僅替中心建置太陽光電5.7kW、儲能電池10.24kWh，及協助汰換568盞耗電照明燈具，每年預估可幫立達啟能訓練中心省下超過30萬元電費，並特別協助建置能源管理系統，不僅提高立達啟能訓練中心自主管理用電彈性與維持電力供需平衡之外，更能使中心成為兼具智慧節能、環境友善的社福機構，幫助社福機構中心達到永續經營與發展目的。

立達啟能訓練中心台中教區指出，感謝市府協助中心建置這套微電網系統，不僅節能減碳，省下電費，更成為中心前進永續經營的一大助力。

李逸安說，台中市府自109年開始積極建置微電網，目前共5座，包括1座惠明盲校、2座智慧節能社區及1座智能圖書館，立達啟能訓練中心微電網系統為市府協助建置第5座微電網，總年節電量達35萬度，相當於可多提供100戶家庭一年用電量。