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啟用不到4個月被玩壞…百果山溜滑梯「閉關」2個月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
參山處將改善員林百果山風景區「喔熊遊憩區」磨石子溜滑梯，使用年齡可降至4歲。圖／參山處提供
參山處將改善員林百果山風景區「喔熊遊憩區」磨石子溜滑梯，使用年齡可降至4歲。圖／參山處提供

彰化縣員林百果山風景區「喔熊遊憩區」今年元月27日啟用，3座重建溜滑梯受兒童喜愛，假日經常湧入近千人次遊玩，不到4個月就破損，參山國家風景區管理處會商決議即日起封閉兩個月施工優化，暑假前完工開放，使用年齡也放寬為4至12歲。

員林百果山風景區「喔熊遊憩區」第二期工程斥資2350萬元，完成園區排水、日式石景花架區、夜間照明設備、喔熊坡面遊戲場，在遊戲區重建3座全新溜滑梯，最長一座是近26公尺管狀滑梯，還有磨石子溜滑梯向當年最長的溜滑梯致敬。

最近「喔熊遊憩區」溜滑梯暫停使用，有民眾拍照PO文質疑開放使用沒多久就不能用？參山處表示，3月邀請專家學者勘查，專家學者建議優化兩座彎道形式磨石子溜滑梯，縮小滑道寬度及線型彎曲程度，民眾反映管道式溜滑梯產生靜電問題也一併改善。

參山處長曹忠猷說，遊憩設施完全以景區美觀與遊客的安全舒適為前提，目前遊戲場內3座全新溜滑梯，其中兩座長度約11公尺的磨石子溜滑梯採彎道形式設計，原是要保留遊戲挑戰性與刺激性，訓練6至12歲兒童在遊戲中的肢體平衡，現場也有使用年齡告示牌，但開放以來常有未滿6歲的幼童和家長也玩溜滑梯，導致設施損壞和幼童遊戲風險。

參山處5月9日舉行百果山溜滑梯優化工程說明會，聽取在地意見並溝通，「喔熊遊憩區」將暫時封閉兩個月，預計以200萬元改善溜滑梯，使用年齡也放寬為4至12歲，7月中旬完成改善後重新開放。

員林 溜滑梯

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