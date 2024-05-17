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涼亭免建照 台中未納修法引亂象
中央2005年即放寬涼亭等公共設施免建照，卻有議員發現去年修正的「台中市建築管理自治條例」花3年修法，仍未見相關內容，民間為規避法規，常蓋成鏤空、花架形式，無法遮陽避雨，要求都發局年底前修法上路。都發局表示，目前對私人項目是否開放仍有爭議，先透過「臨時性建築物管理辦法」管理，公共設施申請才免辦，自治條例內容還需討論。
中市都發局長李正偉說，已擬妥草案，但癥結在私人項目是否開放，審議委員擔心會產生各種亂象。所以市府先透過「台中市臨時性建築物管理辦法」，有公益性質、簡易設施申請免辦建照，一次申請3年，最多得延長到12年。
自治條例詳細內容還要討論，但無法承諾年底完成。李正偉說，因大多數涼亭等簡易設施沒有申請建照、雜照，市府無法統計數量。
施志昌說，不管新北市或是台北市，循中央放寬，已完成修法規定大小以下的涼亭免申請建築執照或雜項執照，但台中市涼亭免建照尚未上路，甚至限縮僅風景區可以，公園不行，造成很多公園、自行車道的涼亭設計，蓋成鏤空或花架的形式，根本無法遮陽避雨，甚至規避法令，涼亭的屋頂還用可拆卸式的，有查就拆、查完又裝回去，很荒謬。
市府都發局解釋，根據2005年內政部營建署函釋，涼亭等可歸類為臨時性建築物，地方政府可依建築管理自治條例辦理，准許免申請建築執照或雜項執照。
施志昌說，「台中市建築管理自治條例」去年修正，但免辦範圍只有風景區涼亭、廁所等景觀設施適用，公園、自行車道、守望相助隊及警衛亭都不行，基於公共利益卻一國兩制，讓人想不通。
都發局表示，攸關涼亭等設施辦法，已擬草案，但內部尚有爭議，如擬妥通過市政會議，即可實施。
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