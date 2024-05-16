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台中梧棲房價飆漲1倍！議員服務處從馬路邊搬進巷子內
民進黨台中市議員王立任等人指出，梧棲房價三年漲一倍，連議員服務處都從馬路邊搬到巷子內，根本買不起。而市府在海線僅提供約300戶社宅，呼籲不要把海線居民當次等公民。
都發局長李正偉說，台中社宅調查當地人口需求，目前以人口最多的北屯區西屯區優先。李正偉強調，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數合計達1萬戶，可達中央訂定目標1萬4000戶，且進度更已超前。海線台中港特定區還有不少空地，應可運用。
王立任說，海線各區人口50萬8806人，清水區突破9萬人，沙鹿超過9.9萬人，海線區僅300戶，發包待開工與規劃中的都是0戶。
王立任說，海線區每萬人只能配到5.8戶，海線跟市區差了有10倍以上，如此嚴重分配不均的狀況是把海線居民當次等公民嗎？
王立任表示，海線沙鹿航空城發展可期，捷運藍線規劃更是直通梧棲港，當地房價飆漲，連他的服務處都租不起，從馬路邊搬到巷子內，民眾的負擔可想而知，僅300戶的社宅根本不敷使用。
民進黨議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿四位議員呼籲台中市政府，希望盡快規畫建置山、海線社會宅，莫讓原縣區居民淪為次等公民。
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