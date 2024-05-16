陳亭妃也在公墓迷路 中市府今年底拓寬烏日成功西路

台中市烏日區「中75-1」成功西路，是從位在高鐵台中站往大肚山上，經知名景點清新溫泉、望高寮、台中工業區等最快速的道路。但僅一線車道，沿路缺乏路燈又緊鄰公墓，讓民眾走夜路提心吊膽。建設局長陳大田表示，招標程序及用地取得順利，預估今年底動工拓寬。

台中市議員張家銨說，這一條路連在地民眾都會迷路，台南的立委陳亭妃有一次行經此路，還一度「在公墓中找不到路」，因為路窄車多，經常發生車禍。

張家銨認為，明明是最快速、方便的道路，應該好走，民眾期待已久。她呼籲，市府應確保與施作廠商及在地民眾的良好溝通，以確保進度不延宕，才能於今年順利開工。

陳大田表示，成功西路拓寬工程已經決標，預定今年底前可動工。另已取得用地，希望住戶大約10月、動工前搬遷。