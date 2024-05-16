快訊

暗指國會改革法案？柯建銘預告：立院明天恐爆發史上最嚴重衝突

3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

台中屯區藝文中心藝術節25日起登場 AI實驗劇場看見未來

中央社／ 台中16日電

台中市屯區藝文中心5月25日至6月23日舉辦「2024親子藝術節」，今年以「未來看我」為主題，除有AI語音生成實驗劇場演出及多場藝文表演，還設置擴增實境體驗區，讓民眾有嶄新體驗。

藝術節今天在屯區藝文中心舉辦宣傳活動，台中市政府文化局副局長施純福、小青蛙劇團團長李心民等人皆出席，會中並由劇團進行開場表演，與到場的學童同樂。

施純福致詞時表示，親子藝術節自民國106年辦理以來，每年都吸引上萬民眾參與，今年主題為「未來看我」，主打新意十足的AI語音生成實驗劇場，讓孩童體驗穿梭虛實的科技藝術，還有多場親子劇、馬戲、音樂等節目演出。

施純福提到，如果兒童劇團於6月2日在屯區藝文中心演出「Story超人的故事派對」，將「虛擬說書人趙自強」角色加入舞台劇表演，並以動畫結合AI文字生成語音的技術，在故事間串場與演員對話，還能現場與觀眾即時互動，希望透過科技與藝術的跨界結合，帶給民眾嶄新有趣的聽故事體驗。

屯區藝文中心指出，今天起至6月23日開館期間，於館內1樓大廳設有「AR科技互動角色立牌」體驗區域，只要下載專用APP掃描角色卡通立牌，就會有人物以擴增實境的形式為觀眾介紹活動資訊。

此外，親子藝術節有「戶外免費演出」及「室內售票演出」場次，其中售票場次包含AI語音生成實驗劇場「Story超人的故事派對」，還有互動音樂劇「動物狂歡音樂會」，演藝廳則推出「小店．小偷．小豬探！」親子推理劇，戶外露天劇場將有多場精彩免費演出，活動自5月25日至6月23日止。活動詳情可上台中市屯區藝文中官網查詢。

劇場 親子 語音

延伸閱讀

外亞維儂藝術節7月開跑 台灣獲邀擔綱首屆主題國

全台最大以健康美為名的運動盛會「Fit Night Out美力運動派對」 6月15日登場

宜蘭童玩藝術節門票預購便宜50元 網友爆：這樣買最划算

全視之眼—2024 機動眼國際動態媒體藝術節

相關新聞

陳亭妃也在公墓迷路 中市府今年底拓寬烏日成功西路

台中市烏日區「中75-1」成功西路，是從位在高鐵台中站往大肚山上，經知名景點清新溫泉、望高寮、台中工業區等最快速的道路。...

外籍看護不滿雇主…飲水加漂白水企圖毒害 彰化議員籲納長照2.0

彰化縣員林市一名凃姓雇主，因父親車禍臥病在床，而聘請外籍看護照顧，但印尼籍看護竟因不滿雇主母親，欲毒害凃母，接受陳情的縣...

影／聲援王義川！彰化前議員捍衛民主自由 強調非為自己鋪政治路

民進黨彰化縣前縣議員江熊一楓今在北斗服務處，發動黨員聲援遭中共懲戒的王義川，江熊一楓強調，聲援行動是為彰顯台灣民主自由價...

關懷不斷電！中市府助啟能中心建置微電網 年省30萬電費

臺中市政府經濟發展局16日於立達啟能訓練中心舉辦智慧微電網成果發表會，正式啟用結合太陽光電、儲能與節能「微電網系統」，不...

台中西屯區公園「掌葉蘋婆」惡臭如餿水 陳情22年終於要移植了

台中市各地行道路有不少掌葉蘋婆，春天花期就發生惡臭，市議員楊大鋐說，西屯區大福公園有35棵，周邊集合住宅密集且鄰近水湳市...

南投燈會主辦地點「會展中心」3分之2時間閒置 議員籲整合活化

南投縣會展中心是南投燈會舉辦場地，縣議員宋懷琳今天表示，會展中心去年有3分之2時間閒置，另外虎山藝術館每月參觀人數僅8百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。