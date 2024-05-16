台中屯區藝文中心藝術節25日起登場 AI實驗劇場看見未來

台中市屯區藝文中心5月25日至6月23日舉辦「2024親子藝術節」，今年以「未來看我」為主題，除有AI語音生成實驗劇場演出及多場藝文表演，還設置擴增實境體驗區，讓民眾有嶄新體驗。

藝術節今天在屯區藝文中心舉辦宣傳活動，台中市政府文化局副局長施純福、小青蛙劇團團長李心民等人皆出席，會中並由劇團進行開場表演，與到場的學童同樂。

施純福致詞時表示，親子藝術節自民國106年辦理以來，每年都吸引上萬民眾參與，今年主題為「未來看我」，主打新意十足的AI語音生成實驗劇場，讓孩童體驗穿梭虛實的科技藝術，還有多場親子劇、馬戲、音樂等節目演出。

施純福提到，如果兒童劇團於6月2日在屯區藝文中心演出「Story超人的故事派對」，將「虛擬說書人趙自強」角色加入舞台劇表演，並以動畫結合AI文字生成語音的技術，在故事間串場與演員對話，還能現場與觀眾即時互動，希望透過科技與藝術的跨界結合，帶給民眾嶄新有趣的聽故事體驗。

屯區藝文中心指出，今天起至6月23日開館期間，於館內1樓大廳設有「AR科技互動角色立牌」體驗區域，只要下載專用APP掃描角色卡通立牌，就會有人物以擴增實境的形式為觀眾介紹活動資訊。

此外，親子藝術節有「戶外免費演出」及「室內售票演出」場次，其中售票場次包含AI語音生成實驗劇場「Story超人的故事派對」，還有互動音樂劇「動物狂歡音樂會」，演藝廳則推出「小店．小偷．小豬探！」親子推理劇，戶外露天劇場將有多場精彩免費演出，活動自5月25日至6月23日止。活動詳情可上台中市屯區藝文中官網查詢。