影／聲援王義川！彰化前議員捍衛民主自由 強調非為自己鋪政治路

民進黨彰化縣前縣議員江熊一楓今在北斗服務處，發動黨員聲援遭中共懲戒的王義川，江熊一楓強調，聲援行動是為彰顯台灣民主自由價值，捍衛新聞自由，不是為她個人造勢也沒想那麼多。

江熊一楓表示，中國打壓台灣的言論自由，台灣有言論自由和新聞的價值存在，大家喜歡看政論性的節目，對名嘴對政治的分析大家非常喜愛聽，反過來看中國造假欺騙人民，反過來要處罰這些台灣人所謂的正義之士，在這種情況下除了維護新聞價值的自由，最重要希望有言論自由。

要競選下屆民進黨彰化縣黨部主委的許廣東表示，民進黨主張自由民主，言論自由是基本人權，他認同和支持王義川，今站出來聲援王義川，力挺台灣價值。

江熊一楓在本屆北斗鎮長選舉失利，今表示，眼前先忙5月26日舉辦的縣黨部主任、黨代表選舉等助選工作，沒到個人政治前途的事，王義川是有情有義的人，她一定要站出來表態相挺。