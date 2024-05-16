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南投燈會主辦地點「會展中心」3分之2時間閒置 議員籲整合活化

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投會展中心交通便利，也是南投燈會舉辦地點，但去年3分之2時間閒置，議員要求提升使用率。圖／南投縣政府提供
南投會展中心交通便利，也是南投燈會舉辦地點，但去年3分之2時間閒置，議員要求提升使用率。圖／南投縣政府提供

南投縣會展中心是南投燈會舉辦場地，縣議員宋懷琳今天表示，會展中心去年有3分之2時間閒置，另外虎山藝術館每月參觀人數僅8百多人，縣府應將場館整合活化，避免淪為蚊子館。南投縣政府表示，正將相關活動整合到會展中心舉辦，讓民眾習慣到會展中心參加各項活動。

宋懷琳說，南投會展中心位在南投市和中興新村交界，每年南投燈會也在會展中心舉辦，又有工商會展中心功能、交通便利，應該能為南投縣工商發展帶來許多能量。但去年一整年，會展中心卻有3分之2時間閒置，恐將淪為蚊子館。

至於文化局所屬的虎山藝術館，去年平均每月看展人數僅8百多人，主要因為地點在中興新村太過偏遠，文化局應該邀藝術家集中到會展中心舉辦展覽，方便縣民參加藝文，更能提升會展中心使用率。

宋懷琳表示，會展中心作為縣內最重要的場館之一，也是休閒旅遊景點，想要提升使用率，需要縣府各單位應集思廣益，除了燈會、工商展覽外，會展中心還可提供哪些用途，例如也可作為農業展、藝文展演等空間，才能提升使用率。

南投縣建設處長張洲滄說，會展中心結合內外空間，也是開放綠帶，環境相當好，去年雖有150多天租用，地震防災教育研習會也在這裡舉辦20多天，去年租金收入80多萬，縣府大型活動也在會展中心舉辦，朝跨局處整合，現在和文化局研議，讓會展中心也具有美術館功能，作為藝文展演地點，方便民眾參與藝文活動，才能有效提升會展中心使用率。

南投燈會交通方便，舉辦南投意麵節時，吸引大批遊客品嘗在地美味。圖／南投縣政府提供
南投燈會交通方便，舉辦南投意麵節時，吸引大批遊客品嘗在地美味。圖／南投縣政府提供

南投縣 文化局 蚊子館

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