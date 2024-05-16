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樹根竄到馬路！集集移除200棵小葉欖仁 預計20日清運完畢

中央社／ 南投16日電
南投縣集集車站前小葉欖仁綠蔭大道浮根問題影響交通安全，集集鎮公所14日砍除約200棵樹，昨天開始預計到20日清運樹幹、樹葉等。 圖／中央社／集集鎮公所提供
南投縣集集車站前小葉欖仁綠蔭大道浮根問題影響交通安全，集集鎮公所14日砍除約200棵樹，昨天開始預計到20日清運樹幹、樹葉等。 圖／中央社／集集鎮公所提供

南投集集車站前小葉欖仁綠蔭大道浮根問題影響交通安全，集集鎮公所14日砍除約200棵樹，昨天開始預計到20日清運樹幹、樹葉等，希望盡快淨空工區，將部分區域回復民眾使用。

鎮公所今天告訴中央社記者，民權路浮根嚴重，鋪面崎嶇不平，樹根竄到馬路，過去雖重鋪路面但改善不大；這裡是遊客行經重要路線，在地年長者多，曾有機車騎士由於路面凹凸不平摔倒，一旁又有汽車經過，險象環生。

部分居民不滿鎮公所一次砍除200棵樹，認為浮根可透過擴大樹穴等方式解決，不一定要把樹砍光。

不過，也有居民說，當地每逢下大雨常淹水，後來發現水溝裡都是樹根，導致淤積阻塞；樹根竄到馬路，道路不平，變電箱也被拱起。

鎮公所表示，配合交通部觀光署日月潭國家風景區管理處辦理集集車站東邊自行車道整建工程，進行民權路小葉欖仁移除作業，之後日管處將改善自行車道、鋪面，改種適合當地樹穴環境的矮灌叢。

南投 自行車 路樹 集集

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