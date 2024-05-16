彰化百果山溜滑梯太受歡迎被玩壞 封閉兩個月整修

彰化縣員林百果山風景區「喔熊遊憩區」今年元月27日啟用，3座重建溜滑梯受兒童喜愛，假日經常湧入近千人次遊玩，不到4個月就破損，參山國家風景區管理處會商決議即日起封閉兩個月施工優化，暑假前完工開放，使用年齡改為4至12歲。

員林百果山「喔熊遊憩區」溜滑梯公告暫停使用，近日有民眾拍照PO文質疑開放使用沒多久就不能用？參山處今表示，3月邀請專家學者現地勘查，專家學者建議優化兩座彎道形式磨石子溜滑梯，縮小滑道寬度及線型彎曲程度，改善後即可開放4歲至12歲幼童使用，民眾反映管道式溜滑梯產生靜電問題也將在這次優化工程一併改善。

處長曹忠猷說，參山處每一分錢都花在刀口上，完全以景區美觀與遊客的安全舒適為前提，目前遊戲場內3座全新溜滑梯，其中兩座長度約11公尺的磨石子溜滑梯採彎道形式設計，原設計理念是要保留遊戲挑戰性與刺激性，訓練6至12歲兒童在遊戲中的肢體平衡，現場也有使用年齡告示牌，但開放以來常有未滿6歲的幼童和家長也玩溜滑梯，導致設施損壞和幼童遊戲風險。

參山處5月9日舉行百果山溜滑梯優化工程說明會，聽取在地意見並進行溝通，「喔熊遊憩區」將暫時封閉兩個月，預計以200萬元改善溜滑梯，預訂7月中旬完成改善後重新開放，封閉期間民眾暫勿帶孩子前往嬉戲。

參山處彰化縣員林百果山風景區「喔熊遊憩區」第二期工程斥資2350萬元，完成園區排水、日式石景花架區、夜間照明設備、喔熊坡面遊戲場，在遊戲區重建3座全新溜滑梯，最長一座是近26公尺管狀滑梯，還有磨石子溜滑梯向當年最長的溜滑梯致敬。