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距投票日9天…綠營彰化縣黨部主委選舉雙雄對決 升起煙硝味

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東期許擔任主委，為彰化縣民進黨員爭取更大發聲權。記者簡慧珍／攝影
民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東期許擔任主委，為彰化縣民進黨員爭取更大發聲權。記者簡慧珍／攝影

民進黨5月26日舉行縣市黨部主任委員、縣黨代表、全國黨代表選舉，彰化縣黨部主委候選人許廣東今批現任主委楊富鈞不作為，就任兩年未召開縣黨員大會、零星召開執行委員會，縣黨部因此空轉兩年；楊富鈞回應說，一切依規定辦理，許廣東競選應端出牛肉，不要再到處放假消息、造謠抺黑和謾罵。

民進黨彰化縣黨部主委選舉雙雄對決，許廣東挑戰楊富鈞，各有黨員基礎，再過9天就要投票，競選氛圍日漸熱烈。許廣東今到北斗鎮，參加聲援王義川遭中共打壓、支持言論自由的活動時表示，民進黨向來自由民主，容許黨員發言，彰化縣黨部主委楊富鈞就任兩年，未每年至少召開一次黨員大會、每月召開執行委員會，沒執委會議決議事項，連帶無法召開評議委員會。許廣東批評縣黨部空轉兩年，形同沒收黨員發言權，不符合民進黨價值。

楊富鈞事後回應說，這次被中共打壓言論自由的不只王義川，過去還有蕭美琴等人，國人應同仇敵慨，為何過去未見許廣東聲援被打壓者，且這次只聲援王義川一人？

楊富鈞又說，他就任縣黨部主委嚴守財政紀律，縣黨部財政狀況良好，若他能連任將繼續下去，在下個任期屆滿前將撥出100萬元到建管基金，朝向購買一樓房屋的目標前進，因現在縣黨部在商辦大樓12樓，停車和上午都不方便，如果搬到一樓可方便服務黨員。

「不要為主委選舉抹煞黨部、黨公職人員、全體黨員的努力。」楊富鈞說，彰化縣九合一大選，民進黨多16席縣議員，2024大選彰化縣是中部唯一保住全部黨籍現任立委，公職人員選舉他跑300多場助講，這些都不是天上掉下來的禮物，而是他當縣黨部主委，跟全體黨員努力的成果，遑論他任內黨員人數從6千多成長到1萬。

楊富鈞建議許廣東勤走地方，提出黨員認同的政見，讓主委選舉回歸正軌，不要再到處放假消息、造謠抺黑和謾罵。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞尋求連任，強調任內努力成果。本報資料照片
民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞尋求連任，強調任內努力成果。本報資料照片

廣東

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