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台中涼亭蓋得五花八門卻無法遮雨蔽陽 議員指中央地方不同調

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌指出，涼亭免照規定，中央與地方與不同調。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌指出，涼亭免照規定，中央與地方與不同調。圖／施志昌提供

中央放寬涼亭等公共設施免辦建照，台中市議員施志昌指出「台中市建築管理自治條例」花了3年修法，赫然發現未提有關涼亭免建照，他質疑遲不上路，造成民間為規避法規，常常蓋成鏤空、花架的形式，無法遮陽避雨，他要求都發局年底前修法上路。

中市都發局長李正偉表示，目前針對私人項目是否開放仍有意見，所以先透過「台中市臨時性建築物管理辦法」，公共設施申請免辦。至於自治條例部分，中央已授權，詳細內容還需討論，年底能否完成無法承諾，但會盡力達成。

施志昌說，中市府涼亭免建照尚未上路，這樣的結果造成很多公園、自行車道的涼亭為規避法規，常常蓋成鏤空、或花架的形式，無法遮陽避雨，甚至用變通的方式，涼亭的屋頂還用可拆卸式的，有查就拆、查完又裝回去的荒謬狀況。

施志昌表示，不管新北或是台北，一定大小以下的涼亭免申請建築執照或雜項執照，新北市「涼亭：牆基1公尺以下、面積25平方尺以下、簷高4公尺以下，且周圍壁體在周圍長度40%以下，每座公園以2處為限。」可免辦建築執照。

施志昌說，根據2005年內政部營建署函釋，認為涼亭可以歸類為臨時性的建築物，地方政府可依據建築管理自治條例辦理免申請建築執照或雜項執照。但「台中市建築管理自治條例」免辦的範圍很小，只有風景區涼亭、廁所等景觀設施適用，一般公園內的涼亭也不適用。

施志昌表示，他過去就提過就比照雙北修「台中市建築管理自治條例」與「臺中市臨時性建築物管理辦法」，政府建物在基於公共利益的條件下，讓台中市的所有涼亭都能免申請建築執照或雜項執照，讓建設局、觀旅局等局處蓋公共設施省很多成本。公廁、社區守望相助隊或警衛亭等都適用。

施志昌說，都發局回覆修法內容已送給內政部審查，直到去年底審查完通過，涼亭依舊不適用，「為德不卒」。

施志昌要求都發局今年年底前修法開放，修法是以政府機關的公共設施為主，私人建築或空間是否也開放，管理困難，應另案討論。

為了規避法令，不少涼亭採簡易式，完全無法遮雨蔽陽。圖／施志昌提供
為了規避法令，不少涼亭採簡易式，完全無法遮雨蔽陽。圖／施志昌提供

台中市 建築 施志昌

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