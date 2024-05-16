電鍍廠汙染農地663公頃 彰縣追討1.1億整治費創首例

彰化縣農地曾嚴重受工廠排放重金屬廢水汙染，受污染農地面積曾高達633公頃，2013年更查獲三家電鍍工廠以埋設暗管方式將含重金屬廢水排放到東西三圳，經歷十年投入高達1.1億元經費進行農地污染整治，也創下全國首件土壤污染向業者求償上億元全數清償案例。

彰化縣政府今天舉行彰化縣重金屬污染整治成果發表，彰化縣長王惠美、環境部環境管理署副署長林左祥、彰化地檢署檢察長張曉雯、法務部行政執行署長黃玉垣、保七總隊第三大隊大隊長蔡耀庭及農水署彰化管理處副處長廖文森等人共同見證彰化縣重金屬汙染整治成果。

王惠美說，彰化是半工半農的縣市，過去廢水直接排放，因汙染嚴重，甚至一度被說彰化米不能吃，讓農民非常困擾，受污染農地面積曾高達633公頃，最高曾有330公頃農地列管，在檢警調努力查緝汙染下，2013年查獲的電鍍汙染案，也向業者求償一億多元，要讓業者知道不是只有被抓去關，還要賠償，要為汙染環境付出代價。

「不要以為排汙沒人知道」王惠美說，彰化縣渠道已建置16座水質自動監測站，針對可疑污染重點區位加強監控，業者不要存僥倖心態。在有效取締多家不法事業，也讓彰化水體重金屬污染負荷較105年同期降幅達近7成，灌溉水質重金屬合格率已達到常態性100%水準，縣內15條列管重金屬污染潛勢圳路也全數解列。

王惠美說，彰化縣歷經22年投入超過16億餘元經費及2萬人次，運用「汙染整治工法」移除土壤中的汙染物，並定期針對農地土壤品質監測，農地汙染已經全數整治完成。

彰化地方檢察署檢察長張曉雯說，彰檢在2013年由高如應、葉建成、鄭智文等三名檢察官辦案時穿著青蛙裝涉水查汙的畫面讓大家印象深刻，檢察官的過勞問題最近也引發關注，希望各界給檢方更多支持，也感謝各單位夥伴一起努力查緝危害國土犯罪行為，而回復環境的費用也都是來自納稅人的錢，業者也要付出代價。

林左祥表示，過去彰化縣電鍍工廠排放廢水的情況非常嚴重，造成農地汙染， 2013年發現問題的嚴重性，就啟動檢警環結盟，經過發動5波聯合查緝，總共查獲36家電鍍業者非法偷排廢水，大大嚇阻彰化地區電鍍業者的偷排狀況。

彰化縣電鍍工廠祥賀、藝松、蘇振輝等公司2013年因埋設暗管，以共管非法繞流方式將未經處理之電鍍廢水排放至東西三圳，致重金屬污染農地，除遭彰檢偵辦訴追外，由於埋設暗管排放廢水時間長達15年，污染既深且廣，也遭彰化縣環保局追討高達1億1005萬多元的農地整治費用，移送法務部行政執行署彰化分署執行。