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9萬顆平腹小蜂卵建功 6公頃林地不見荔枝椿象蹤影

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林業署南投分署今年在6公頃林班地施放9萬顆平腹小蜂卵，至今未發現荔枝椿象，防治效果不錯。圖／林業署南投分署提供
林業署南投分署今年在6公頃林班地施放9萬顆平腹小蜂卵，至今未發現荔枝椿象，防治效果不錯。圖／林業署南投分署提供

荔枝椿象是外來害蟲，嚴重危害龍眼、荔枝等經濟果樹，台灣欒樹、無患子等也深受其害。林業保育署南投分署利用平腹小蜂寄生產卵特性，抑制荔枝椿象孵化，今年在6公頃林班地施放9萬顆小蜂卵，至今未發現荔枝椿象，防治效果不錯。

林業署南投分署指出，荔枝椿象屬外來入侵害蟲，其蹤跡遍及全台，嚴重危害龍眼、荔枝等經濟果樹，多數農民雖利用農藥防治，但效果有限；如今連常見行道樹「台灣欒樹」及造林樹種「無患子」等也深受其害，也因此更靠近人們生活圈。

荔枝椿象雖不會主動攻擊人類，但受驚擾會噴出有毒臭液灼傷皮膚，其蟲卵不具毒性，但常產卵在住家門戶紗窗或衣物上，令人不勝其擾。林業署南投分署為此與動植物防疫檢疫署合作啟動「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」。

林業署南投分署表示，目前農民用於荔枝椿象的化學藥劑，僅對成蟲有效，無法防堵蟲卵孵化，且其產卵期與荔枝、龍眼開花期重疊，使用農藥又會造成蜜蜂中毒，近年因此推廣「以蟲治蟲」，釋放平腹小蜂來進行生物防治，也能兼顧生態。

平腹小蜂是卵寄生蜂，不會螫人也不會咬人，但有寄生產卵特性，因此利用牠將卵產到荔枝椿象的卵裡面，藉由吸收荔枝椿象卵的養分孵化出平腹小蜂，來阻礙荔枝椿象孵出，同時建立穩定天敵族群，逐年降低荔枝椿象危害。

該分署表示，今年在種植無患子科植物的6公頃林班地，施放了9萬顆平腹小蜂蟲卵，歷經開花期至今，仍未發現荔枝椿象，防治效果不錯，呼籲種荔枝、龍眼等農民能嘗試以平腹小蜂防治，平腹小蜂卵片可洽詢農改場，向獲技轉廠商購買。

荔枝椿象是外來害蟲，嚴重危害龍眼、荔枝等經濟果樹，台灣欒樹、無患子等也深受其害。圖／林業署南投分署提供
荔枝椿象是外來害蟲，嚴重危害龍眼、荔枝等經濟果樹，台灣欒樹、無患子等也深受其害。圖／林業署南投分署提供
荔枝椿象是外來害蟲，嚴重危害龍眼、荔枝等經濟果樹，台灣欒樹、無患子等也深受其害。圖／林業署南投分署提供
荔枝椿象是外來害蟲，嚴重危害龍眼、荔枝等經濟果樹，台灣欒樹、無患子等也深受其害。圖／林業署南投分署提供

南投 林業署 荔枝椿象

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