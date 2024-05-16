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彰化農地重金屬污染完成整治 求償上億全數清償

中央社／ 彰化16日電
彰化縣農地曾受重金屬污染面積達633公頃，彰化縣長王惠美表示，經10餘年努力，投入新台幣1.1億元經費整治農地污染完畢。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
彰化縣農地曾受重金屬污染面積達633公頃，彰化縣長王惠美表示，經10餘年努力，投入新台幣1.1億元經費整治農地污染完畢。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

彰化縣農地曾受重金屬污染面積達633公頃，彰化縣政府經22年投入龐大經費與人力，已全數整治完成，法務部也耗時10餘年追繳，創下全國首件土壤污染求償上億全數清償案例。

彰化縣政府上午舉行記者會，彰化縣長王惠美表示，2013年破獲電鍍工廠以埋設暗管方式將含重金屬廢水排放到東西三圳，經10餘年努力，投入新台幣1.1億元經費整治農地污染完畢，也創全國首件土壤污染求償上億全數清償案例。

法務部行政執行署彰化分署說，個案埋設暗管排放廢水15年，經彰化縣環境保護局核算代履行費用達1.1億餘元，歷經執行換價工廠負責人土地、建物、車輛及保險解約金等及分期繳納，今年初全數追討到帳。

王惠美表示，台灣經濟起飛時期，許多工廠緊鄰農地，部分業者貪圖方便，排放含重金屬廢水，污染農地土壤；彰化最高曾有330公頃農地列管，面對歷史共業，政府責無旁貸。

她說，縣府經22年投入超過16億元及2萬人次，運用「污染整治工法」移除土壤污染物，定期監測農地土壤品質，遭污染農地已全數整治完成。

為改善彰化灌溉水質狀況，從源頭預防農地重金屬污染，縣府訂定加嚴重金屬排放標準、公告水污染管制區及廢水排放總量管制方式，也在渠道建置16座水質自動監測站即時監控，加強監控可疑污染重點區位。

截至目前，彰化水體重金屬污染負荷較2016年同期降幅近7成，灌溉水質重金屬合格率已達常態性100％水準，縣內15條列管重金屬污染潛勢圳路全數解列。

此外，台灣彰化地方檢察署檢察長張曉雯接受媒體聯訪表示，地檢署與行政機關成立檢警調環平台，除讓環保犯罪業者繩之以法，且須付出環境回復代價。

水質 農地

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