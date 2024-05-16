中市府6波獎勵活動 邀旅客深度探索山海屯區之美

台中市政府觀光旅遊局推出「探索台中之美」引客獎勵方案，自5月14日起至明年2月23日陸續舉辦6波主題活動，盼吸引旅客留宿台中，深度探索山、海、屯區之美。

根據觀旅局今天發布的新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，市府持續推廣主題體驗式的深度遊程及特色亮點活動，運用多元行銷，從「食、宿、遊、購、行」整合旅遊資訊及優惠，推出「探索台中之美」引客獎勵方案，將舉辦6波主題活動。

她說，包含今年5月至10月的台中市溫泉體驗觀光推廣活動、6月至9月的台中自行車嘉年華、8月至9月的台中海洋觀光季、9月的台中國際踩舞嘉年華、11月至12月的台中國際花毯節，以及明年2月的中台灣元宵燈會等大型慶典。

陳美秀指出，規劃與國內各大旅行社合作，透過獎勵方案吸引國內外旅客參加主題活動及安排3天2夜或2天1夜住在台中的遊程，體驗台中優質溫泉、自行車騎乘樂、海線風光、都市繁華及田野花卉美景，探尋在地景點魅力，並住宿台中優質旅館，獎勵金額每團最高新台幣1萬元。

觀旅局表示，第1波主題活動已開跑，5月14日在台中市旅行商業同業公會辦理「2024台中市溫泉體驗觀光推廣活動」說明會，邀請業者以「台中溫泉區」（谷關、東勢、烏日及大坑）為主軸設計遊程，引入國內外旅客（國內旅客至少3天2夜，國外旅客至少2天1夜），參訪台中特色景點至少3處，並住宿台中溫泉標章旅宿，帶動台中市整體溫泉觀光商機。

觀旅局補充，自由行旅客歡迎搭乘「台中觀光公車」及「台灣好行」深度體驗，目前共計6條特色路線，串連台中各區豐富旅遊景點，包含台中觀光公車-66副大坑線、151阿罩霧線、153谷關線、309高美線與台灣好行-11台中時尚城中城線及888豐后線等，旅客於車上掃描QR Code取得搭乘憑證，即可憑證明至多達150家的特約店家消費享優惠。