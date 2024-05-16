敬老卡搭計程車 南投魚池試辦派遣站

南投縣府試辦敬老愛心卡計程車派遣站，照顧偏鄉交通需求，以魚池鄉為全縣第一處示範點。縣長許淑華表示，未來計程車會有固定派遣站，也放寬敬老愛心卡乘車補助，並透過9月將上路的噗噗共乘（幸福巴士2.0）車輛共享服務整合交通資源，減低自駕風險和機率，讓長者出門更安全便利。

許淑華表示，南投偏鄉多，領有敬老愛心卡的長者常反映交通不便，去年干城衛星車隊加入，已涵蓋中部近5千輛計程車；今年起縣府再放寬敬老愛心卡單趟補助上限，從85元提升到100元，每天最多刷4趟，減輕長者搭車負擔。

南投社勞處表示，魚池鄉特約計程車派遣站從今年5月13日起試辦3個月，提供敬老愛心卡用戶叫車服務，方圓5公里內車程扣除愛心卡補助，只需支付75元，可到府接送。

縣議員陳宜君說，幸福巴士1.0有20條路線、15輛車，由9鄉鎮市公所營運，仍有4鄉鎮未實施，縣府今年提出噗噗共乘，她擔心會與原幸福巴士及敬老愛心卡計程車隊功能衝突；議員沈夙崢也擔心會疊床架屋，要求縣府統籌管理調度。

交通管理所長王承達說，縣府初步以每年2至3鄉鎮導入噗噗共乘模式，遴選合適業者進駐，以9人座以下小客車為運具，協助載送至轉運站再接駁，比照公車收費，8公里內全票25元，第一階段推行區域為竹山、名間、鹿谷，預定今年9月試營運。