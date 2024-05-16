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非官方比賽5年花750萬 台中3局處挨批

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
民進黨議員楊典忠質疑，台中市建設局、都發局、水利局5年來獲得中央官方共130座獎項，為何還要花錢去報名非官方團體的獎項？根本是花錢買獎座。記者余采瀅／攝影
民進黨議員楊典忠質疑，台中市建設局、都發局、水利局5年來獲得中央官方共130座獎項，為何還要花錢去報名非官方團體的獎項？根本是花錢買獎座。記者余采瀅／攝影

台中市建設、都發和水利3局過去5年共獲中央130座獎項，但同期也花超過750萬報名非官方獎項，議員質疑「花錢買獎座」，要求公帑要花在刀口上。副市長黃國榮說，參加目的不是得獎，而是要提升工程品質，未來會挑選指標性競賽獎項參加。

民進黨議員楊典忠指出，2019年到2023年間，建設局獲中央58座獎項、47座非官方獎項，花了報名費239萬4765元；都發局中央獲29座、非官方獲36座，花157萬元；水利局中央獲43座，非官方55座，花360萬元，過去5年3局總計花756萬4765元。

楊典忠說，中央公園獲獎無數，但其中獲得11座非官方團體的獎項，報名費共花23萬166元；台中市社會住宅過去5年就獲得20座獎項，其中17座都是非官方獎項，報名費超過80萬元，「花得值得嗎」？台中市府5年來獲得中央130座獎項，為何還要花錢去報名非官方團體的獎項？根本是花錢買獎座。

黃國榮表示，民間團體評鑑鼓勵政府重視工程品質，評鑑後也會給專業建議，活動出發點相當正向，但如果得了那麼多獎項，未來可評估選指標性的競賽獎項參加。

建設局長陳大田說，報名參獎可提高城市能見度，各城市間評比也是對台中市的肯定，將會斟酌獎項評價與報名費作為後續評估。都發局長李正偉說，獲獎可提升公共工程品質，激勵同仁士氣，花費應該合理。水利局長范世億說，部分獎項報名費偏高，已減少報名，但有的花得很值得，重點還是在品質。

台中市 水利局 社會住宅 議員

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