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台中梨山住宿震後低迷 市府研議補助

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
福壽山農場魯冰花季向遊客招手，但受花蓮強震影響，目前住宿率僅約1成。圖／福壽山農場提供
福壽山農場魯冰花季向遊客招手，但受花蓮強震影響，目前住宿率僅約1成。圖／福壽山農場提供

花蓮強震重創花東觀光，但台中梨山地區也遭波及，卻無法獲中央重建方案補助，福壽山農場住宿僅剩約1成，只能強推優惠房價5.5折，吸引遊客；谷關風景區也受影響，住房率低迷。中市觀旅局表示，將加強梨山地區觀光宣傳，也會衡酌預算，研議補助方案。

花蓮強震後已過1個月，重視觀光產業的花東地區重建中，中央規畫「0403震災復原重建方案」補助旅宿業者，鼓勵民眾到花東旅遊；但台中部分區域同受地震衝擊，卻領無補助。

福壽山農場表示，去年此時約5成住宿率，今年地震後山區道路未受影響，住宿率僅剩約1成；為增加遊客旅遊意願，5月住宿全面5.5折優惠，目前為魯冰花季，遊客可上山賞花。谷關社區發展協會理事長尹敬倫也表示，每發生有感餘震都會有民眾退訂住宿，以前淡季假日還有7至9成住房率，最近剩不到5成。

中市觀旅局表示，已向交觀署爭取梨山地區旅宿納「0403震災復原重建方案」適用地區，但中央政策目前仍以花東地區為主，市府會衡酌預算，研議補助方案。梨山地區目前對外交通順暢，會加強宣傳，後續邀請旅行業、媒體參加踩線團，並與參山處合作，培力在地導覽人員，創造在地觀光產業工作機會及產值。

住宿 梨山 花蓮強震

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