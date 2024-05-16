中捷綠線延伸 市府啟動綜規招標

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，今年1月31日獲行政院核定，交通局表示，市府已啟動綜合規畫、環境影響評估及都市計畫變更案前置作業招標，5月10日上網公告，未來可促進中彰區域發展；南投縣也關切中捷延伸南投進度，縣長許淑華說，中央已核定中捷橘線，可望從霧峰東延到草屯，縣府期盼進一步延伸到中興新村和南投市，通車前將先加強公路運輸。

台中市交通局長葉昭甫表示，市府超前部署捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究經行政院核定後，接續展開的綜合規劃作業攸關捷運興建成果，包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計畫等都將進行檢討評估，期待加速完成台中捷運綠線延伸線。

交通局指出，台中捷運綠線延伸分為兩個路段，其中，往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；往南延伸彰化段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。

葉昭甫強調，中捷綠線延伸大坑段將可紓解大坑假日車潮擁擠情形，透過轉運接駁可至新社、石岡、東勢等遊憩區；另延伸彰化段將能帶動中彰兩縣市共榮發展，同時與彰化縣府規劃台鐵及鹿港線三鐵共站。中部地區民眾搭乘大眾運輸，除增加通勤、通學便利性及假日休閒遊憩的效益，更能促進兩縣市觀光產業。

中捷延伸南投部分，縣議員沈夙崢昨天質詢，要求縣府在捷運通車前應先完成南投交通轉運站設施，加強公路運輸。縣長許淑華說，橘線延伸至南投，在她擔任立委時已爭取經費補助，由縣府進行南投縣軌道系統整體網路評估計畫，包括中捷從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投市，以及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區，盼形成完整路網，7月可望完成期初報告。