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怕路邊停車收費工程耽誤…包商自畫紅線禁停車 居民傻眼
南投埔里路邊停車格收費最快6月底試辦，由於時間急迫須加緊趕工，廠商擔心施工路段遭停車延誤進度，竟拿紅漆自行在道路上畫紅線，居民傻眼；公所表示，事發當下就立刻會同警方前往制止並塗銷，已改以噴白漆在地面提醒施工時段。
南投縣過去路邊停車不收費，路邊停車格常遭長期占用，衍生違規停車、塞車等交通亂象，縣府為此串連地方公所加速實施推動路邊停車收費，南投市已於今年3月起實施，草屯規畫在6月24日啟用，埔里預計最快6月底試辦。
其中，埔里路邊停車收費已完成鎮內停車格盤點，預計在中山路二段、南安路、和平東路、北環路、公園路、北平街、中正路、仁愛路等24條道路，共畫設941個汽車停車格，同步進行路面停車感應、停車柱及智慧停車辨識系統等設施。
但埔里鎮民代表李春生今在鎮代會質詢指出，埔里路邊停車收費相關工程現正在加緊趕工，但承包廠商施工草率，竟然為了要畫設停車格，又怕停車格被停車影響施工，工人竟然自己拿紅漆在路面畫紅線禁停，讓居民超傻眼，因此向他投訴。
對此，埔里鎮公所表示，該所也接到民眾投訴，而在事發當下就立刻會同警方前往現場了解狀況，而廠商是擔心要畫設停車格時，若有停放車輛就無法作業會延誤進度，也怕施工期間損及民眾車輛，才異想天開畫紅線，來警示提醒禁止停車。
不過，擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌等標識已觸犯「道路交通管理處罰條例」，公所表示，當場就會同警方制止廠商，要求馬上塗銷紅線，同時勸誡不得再自行畫設標線，目前已改以噴白漆在地面施工時段，提醒民眾暫勿停車。
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