快訊

警察氣炸！婦人保時捷拋錨「停國道正中間」 堅持不拖吊嗆送油來

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

梧棲兒童遊戲場370萬改善經費 蔡其昌爭取共融性環境

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌爭取台中市梧棲區兒童遊戲場370萬改善經費，今天現場會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌爭取台中市梧棲區兒童遊戲場370萬改善經費，今天現場會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供

立委蔡其昌今天到台中市梧棲區體七運動公園會勘，爭取370萬元兒童遊戲場改善經費，預計年底前改善完成，盼帶給孩童們更安全、具共融性、啟發性的遊樂環境。

蔡其昌今天邀內政部國土管理署科長吳文雄、台中市議員王立任、台中市議員楊典忠服務處、台中市政府運動局主任秘書賴東宏等單位共同會勘，爭取梧棲區體七運動公園186萬元及梧棲區體十五運動公園184萬元的兒童遊戲場改善經費。

蔡其昌表示，感謝台中市政府運動局全力協助提出計畫，針對海線地區的兒童遊戲場改善，他在中央爭取10億元的專案經費，預計改善全台灣500處老舊危險、設施不足的兒童遊戲場，協助市政府把兒童遊戲場改善，尤其是許多家長時常抱怨的罐頭遊具，過去被詬病對於兒童身心發展及能力啟發都沒有太好的效果，也藉此次經費補助一併來改善。

蔡其昌表示，運動局此次提出梧棲區體七及體十五運動公園兒童遊戲場的改善計畫，他也爭取中央補助六成五的經費進行，他呼籲台中市政府，兒童遊戲場改建或增建的需求量非常大，市府應更加積極規劃提案，他會在中央協助爭取經費補助。

台中市議員王立任說，感謝蔡其昌委員長期關心教育的建設，有很多媽媽們更組成相關的團體跟協會，一直在監督、建議市政府相關的遊具設置，應該朝向更有啟發性，讓孩子能夠手腳並用，協助孩子的能力發展。

內政部國土管理署科長吳文雄指出，梧棲區體七運動公園改善總經費186萬元及體十五運動公園改善總經費184萬元，由中央補助65%經費，預計年底前可順利完工改善。

台中市 梧棲 蔡其昌 運動

延伸閱讀

影／梧棲中正國小新校舍、廚房、幼兒園啟用 盧秀燕：幾乎翻新

可能賭輸…蔡其昌：要積極練舞 邀啦啦隊女孩「一粒」一起跳應援舞

中職／蔡其昌開支票 葉保弟入選明星賽就找一粒一起跳應援舞

中職／明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

相關新聞

大甲知名汽球屋影響附近環境 民代和清潔隊、警員今天清理

台中市大甲區日南有棟民宅，屋頂掛滿汽球聞名，但該屋環境髒亂、蚊蟲孳生，嚴重影響鄰近居民生活，台中市議員李文傑今天和日南里...

梧棲兒童遊戲場370萬改善經費 蔡其昌爭取共融性環境

立委蔡其昌今天到台中市梧棲區體七運動公園會勘，爭取370萬元兒童遊戲場改善經費，預計年底前改善完成，盼帶給孩童們更安全、...

中市府三局處5年花756萬報名非官方獎項 議員批花錢買獎座

台中市建設局、都發局、水利局過去5年共獲得中央官方130座獎項，但過去5年三局共花756萬4765元的報名費，參加非官方...

魚池鄉設立計程車派遣站 縣府同時提高敬老愛心卡補助

南投縣政府試辦敬老愛心卡計程車派遣站，照顧偏鄉交通需求，縣長許淑華表示，魚池鄉做為全縣第一處示範點，未來計程車會有固定派...

花蓮強震震垮梨山住宿率卻無重建補助 中市府說話了

花蓮強震後重創花東觀旅業，但梨山地區也遭波及，卻無法享有中央重建方案補助，福壽山農場住宿僅剩約1成，只能優惠房價5.5折...

影／台中大里今早沒下雨卻淹大水 水公司：爆管搶修50戶停水

沒下雨淹大水！台中市議員江和樹說，他接獲民眾通報，今天清晨6時許，大里區國光路一段自來水管爆裂造成路面淹水，且車道上仍不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。