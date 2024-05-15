梧棲兒童遊戲場370萬改善經費 蔡其昌爭取共融性環境

立委蔡其昌今天到台中市梧棲區體七運動公園會勘，爭取370萬元兒童遊戲場改善經費，預計年底前改善完成，盼帶給孩童們更安全、具共融性、啟發性的遊樂環境。

蔡其昌今天邀內政部國土管理署科長吳文雄、台中市議員王立任、台中市議員楊典忠服務處、台中市政府運動局主任秘書賴東宏等單位共同會勘，爭取梧棲區體七運動公園186萬元及梧棲區體十五運動公園184萬元的兒童遊戲場改善經費。

蔡其昌表示，感謝台中市政府運動局全力協助提出計畫，針對海線地區的兒童遊戲場改善，他在中央爭取10億元的專案經費，預計改善全台灣500處老舊危險、設施不足的兒童遊戲場，協助市政府把兒童遊戲場改善，尤其是許多家長時常抱怨的罐頭遊具，過去被詬病對於兒童身心發展及能力啟發都沒有太好的效果，也藉此次經費補助一併來改善。

蔡其昌表示，運動局此次提出梧棲區體七及體十五運動公園兒童遊戲場的改善計畫，他也爭取中央補助六成五的經費進行，他呼籲台中市政府，兒童遊戲場改建或增建的需求量非常大，市府應更加積極規劃提案，他會在中央協助爭取經費補助。

台中市議員王立任說，感謝蔡其昌委員長期關心教育的建設，有很多媽媽們更組成相關的團體跟協會，一直在監督、建議市政府相關的遊具設置，應該朝向更有啟發性，讓孩子能夠手腳並用，協助孩子的能力發展。

內政部國土管理署科長吳文雄指出，梧棲區體七運動公園改善總經費186萬元及體十五運動公園改善總經費184萬元，由中央補助65%經費，預計年底前可順利完工改善。