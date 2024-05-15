大甲知名汽球屋影響附近環境 民代和清潔隊、警員今天清理

台中市大甲區日南有棟民宅，屋頂掛滿汽球聞名，但該屋環境髒亂、蚊蟲孳生，嚴重影響鄰近居民生活，台中市議員李文傑今天和日南里長邱大豪與清潔隊員、員警到現場清理，改善當地居民的生活品質。

汽球屋位於大甲區的青三路，屋主長期拾荒，大量堆放石頭和各式彩色浮球，被稱為電影「天外奇蹟」真實版，陸續多人拍照上網，已成知名打卡點，但附近居民困擾，因屋內積滿垃圾，散發著惡臭，成蚊蟲蛇鼠的孳生地。

日南里長邱大豪表示，此問題已存在地方多年，他多次與屋主家屬溝通後，由家屬將內部堆置物移至外側空間，由清潔隊清除，目前陸續移除，但屋內堆置物量太多，預計到今年底才可能清理完成。

市議員李文傑表示，為民發聲及解民所惑是身為民代的責任，他將持續維護大家的權益，這次清理行動不僅維護當地居民的生活品質，也展現了地方、市府單位的配合，共同協調清除地方的髒亂點。