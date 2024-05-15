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魚池鄉設立計程車派遣站 縣府同時提高敬老愛心卡補助

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣試辦敬老愛心卡計程車派遣站，縣長許淑華表示，魚池鄉是全縣第一處示範點，讓長輩出門更安全。圖／南投縣政府提供
南投縣試辦敬老愛心卡計程車派遣站，縣長許淑華表示，魚池鄉是全縣第一處示範點，讓長輩出門更安全。圖／南投縣政府提供

南投縣政府試辦敬老愛心計程車派遣站，照顧偏鄉交通需求，縣長許淑華表示，魚池鄉做為全縣第一處示範點，未來計程車會有固定派遣站，老人及愛心乘車卡，可以更多元使用外，更將透過噗噗共乘的車輛共享服務，整合交通資源，減低自駕風險和機率，讓長輩出門更安全便利。

許淑華表示，南投縣幅員廣山區多，還有很多地方屬於偏鄉，過去很多計程車不願意來，而南投縣在地計程車的數量少，讓領有敬老愛心卡的長輩們，經常反映外出搭車交通不便，去年獲得干城衛星車隊加入，成為「南投愛行」特約車隊後，整個南投縣目前已涵蓋有中部地區的4、5千輛計程車提供服務；今年起，南投縣更放寬敬老愛心卡單趟補助上限也從85元提升100元，並且一天最多可以刷4趟，許多長輩都反映減輕了很多的搭車負擔。

南投社勞處指出，魚池鄉特約計程車派遣站做為第一處示範點，預計試辦3個月，由今年5月13日起至8月12日止，從魚池鄉開始推動，優先提供長輩及身心障礙鄉親以敬老愛心卡的叫車服務，讓偏鄉地區也能享有敬老愛心卡搭乘特約計程車的服務，不但平均方圓5公里內的車程，扣除愛心卡單趟100元補助，長輩只需支付約75元，而且派遣站提供到府接送服務，既方便又花費不多。

魚池鄉敬老愛心卡計程車派遣站設立啟用後，縣長許淑華指出，可解決縣內很多偏鄉長輩因為計程車少想搭也難的問題，縣府未來也將透過噗噗共乘，整合交通資源，減低自駕風險和機率，魚池鄉特約計程車派遣站地址：南投縣魚池鄉魚池街511號。叫車專線：0900-528688。

南投縣試辦敬老愛心卡計程車派遣站，縣長許淑華（右）表示，魚池鄉是全縣第一處示範點，讓長輩出門更安全。圖／南投縣政府提供
南投縣試辦敬老愛心卡計程車派遣站，縣長許淑華（右）表示，魚池鄉是全縣第一處示範點，讓長輩出門更安全。圖／南投縣政府提供

南投縣 愛心 計程車 長輩

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