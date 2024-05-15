快訊

警察氣炸！婦人保時捷拋錨「停國道正中間」 堅持不拖吊嗆送油來

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

東埔警光山莊30年未整修 改善工程完成20日開放

中央社／ 南投縣15日電

位於東埔溫泉區的東埔警光山莊逾30年未整修，內部老舊，南投縣警察局今年2月起整修，改善1樓大廳、1樓至2樓部分房間、熱水管線等，整修完成將於20日開放，房價未調漲。

東埔警光山莊位於信義鄉東埔村、東埔溫泉區，管理機關南投縣政府警察局，縣警局完成內部整修，20日起重新啟用營運，提供警職及相關協勤人員住宿休憩，整修後仍維持2人房住宿新台幣800元、4人房住宿1000元費用，房價在當地相對便宜。

南投縣警察局今天發布新聞稿表示，東埔警光山莊鄰近玉山國家公園，是八通關古道往玉山路徑之一，但山莊建物及內部裝潢逾30年未整修，陳設略顯老舊，今年2月起暫停營業著手改善，工程項目含1樓大廳、1至2樓部分房間裝修及熱水管線改善等，近期竣工完成。

警察局表示，警光山莊以非營利為主，提供警職及協勤人員休憩好去處；另外，先前有網友在討論警務的臉書（Facebook）粉絲專頁指出，東埔警光山莊設備差，還要花錢整修，派工友、員警去上班，說不定人事、水電費用還高於住宿收入，不如外包賺租金。

南投縣 警察

延伸閱讀

影／梧棲中正國小新校舍、廚房、幼兒園啟用 盧秀燕：幾乎翻新

桃園施工圍籬突倒塌擊落路過機車 現場工地主任送辦

錢櫃林森店大火釀6死 練台生有罪無罪今宣判

東元首季獲利同期次高 每股賺0.55元

相關新聞

大甲知名汽球屋影響附近環境 民代和清潔隊、警員今天清理

台中市大甲區日南有棟民宅，屋頂掛滿汽球聞名，但該屋環境髒亂、蚊蟲孳生，嚴重影響鄰近居民生活，台中市議員李文傑今天和日南里...

梧棲兒童遊戲場370萬改善經費 蔡其昌爭取共融性環境

立委蔡其昌今天到台中市梧棲區體七運動公園會勘，爭取370萬元兒童遊戲場改善經費，預計年底前改善完成，盼帶給孩童們更安全、...

中市府三局處5年花756萬報名非官方獎項 議員批花錢買獎座

台中市建設局、都發局、水利局過去5年共獲得中央官方130座獎項，但過去5年三局共花756萬4765元的報名費，參加非官方...

魚池鄉設立計程車派遣站 縣府同時提高敬老愛心卡補助

南投縣政府試辦敬老愛心卡計程車派遣站，照顧偏鄉交通需求，縣長許淑華表示，魚池鄉做為全縣第一處示範點，未來計程車會有固定派...

花蓮強震震垮梨山住宿率卻無重建補助 中市府說話了

花蓮強震後重創花東觀旅業，但梨山地區也遭波及，卻無法享有中央重建方案補助，福壽山農場住宿僅剩約1成，只能優惠房價5.5折...

影／台中大里今早沒下雨卻淹大水 水公司：爆管搶修50戶停水

沒下雨淹大水！台中市議員江和樹說，他接獲民眾通報，今天清晨6時許，大里區國光路一段自來水管爆裂造成路面淹水，且車道上仍不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。