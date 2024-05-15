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花蓮強震震垮梨山住宿率卻無重建補助 中市府說話了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
福壽山農場正值魯冰花季，但受花蓮強震影響，目前住宿率仍僅有1成左右，只好祭出5.5折房價優惠，吸引遊客上山遊憩。圖／福壽山農場提供
福壽山農場正值魯冰花季，但受花蓮強震影響，目前住宿率仍僅有1成左右，只好祭出5.5折房價優惠，吸引遊客上山遊憩。圖／福壽山農場提供

花蓮強震後重創花東觀旅業，但梨山地區也遭波及，卻無法享有中央重建方案補助，福壽山農場住宿僅剩約1成，只能優惠房價5.5折，吸引遊客；谷關風景區也受強震影響，住房率低迷。中市觀旅局表示，將加強梨山地區觀光宣傳，也會衡酌預算，研議補助方案。

花蓮強震後已過一個月，重視觀光產業的花東地區仍逐漸重建中，中央政府規畫「0403震災復原重建方案」，補助當地旅宿業者，鼓勵民眾到當地旅遊；但歸納於台中市轄內的「大梨山地區」卻間接成為受害者，領無補助。

福壽山農場表示，此時算農場住宿淡季，但去年仍有約5成住宿率，今年經花蓮0403強震後，雖北部、中部上山路線未受影響，但民眾仍減少進入山區，導致住宿率僅剩約1成，為增加遊客旅遊意願，5月份住宿全面5.5折優惠，目前為魯冰花盛季，歡迎遊客上山賞花。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫也表示，0403強震以來，每每發生有感餘震，都會有民眾打電話退訂，過往淡季假日都還有7至9成住房率，但最近卻僅剩不到一半，谷關風景區道路未受影響，歡迎民眾上山一遊。

中市觀旅局表示，已向交觀署爭取梨山地區旅宿納「0403震災復原重建方案」適用地區，但中央政策目前仍以花東地區為主，市府會衡酌預算，研議補助方案。

觀旅局說，梨山地區目前對外交通順暢，也會加強宣傳梨山地區觀光，後續更規畫邀請旅行業、媒體參加踩線團，並與參山處合作，培力在地導覽人員，創造在地觀光產業工作機會及產值。

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