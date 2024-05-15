台中徵才17日登場共850職缺薪資最高達5.7萬
中市府將於17日舉辦徵才活動，邀集鼎泰豐、友達光電、星巴克、IKEA等20家廠商提供850個職缺，平均薪資新台幣3.8萬元以上，其中鼎泰豐更開出最高薪資5.7萬元廚師職缺。
台中市政府今天發布新聞稿說明，這場徵才活動將於17日上午10時至下午2時在西屯區公所登場，邀請鼎泰豐、友達光電、星巴克、IKEA等20家廠商，提供850個工作機會，平均薪資3萬8000元以上，歡迎求職民眾踴躍參加。
中市府勞工局表示，這次還邀請屈臣氏、漢來日月行館、大立光電、上銀科技等多家知名企業前來，其中鼎泰豐開出薪資達5萬7000元招募料理廚師，還有起薪4萬5000元以上的收銀專員與餐飲服務專員職缺。
勞工局指出，活動也邀請獲得勞動部「2023促進中高齡者及高齡者就業績優獎」的台灣無印良品設攤徵才，目前積極展店招募新社員，並透過適性調配職務工作打造青銀共榮的全齡職場，邀請求職民眾把握機會參與徵才。
台中市就業服務處補充說明，徵才現場還提供「職業適性診斷服務」，包含履歷健診及職涯諮詢服務，協助求職民眾了解未來職涯方向，還有企業說明會可聆聽企業人資介紹公司環境、工作內容，從職涯探索、準備到求職，皆有專業就業服務員提供協助，現場並設有青年、婦女及中高齡就業專區，求職民眾可透過就業服務專區介紹就業相關資源。
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