影／台中大里今早沒下雨卻淹大水 水公司：爆管搶修50戶停水

沒下雨淹大水！台中市議員江和樹說，他接獲民眾通報，今天清晨6時許，大里區國光路一段自來水管爆裂造成路面淹水，且車道上仍不斷湧出水來，遇上班尖峰時段卻無人交管，造成交通受堵惹民怨；自來水公司第4區處說明，獲報在8時40分到達搶修中、交管，預計今天下午4時前可修復。另外，大元里約50戶因搶修工程，預計停水至下午3時30分。

江和樹說明，國光路一段151號前方今天早上水管破裂、路面凸出，有嚴重路面積水的情形，且持續從地面冒出大量的水，他的服務團隊通報相關單位協助處理。

自來水公司第4區處表示，該路段疑地下自來水管線經車輛通行長期輾壓，造成管徑約200公釐的塑膠管漏水，自來水公司大里服務所昨發現水壓異常後派工開挖尋找漏水點，今天凌晨連夜派人測漏有找到漏水點，並噴上「自」的記號準備今天白天開挖處理，沒想到早上6時許突然爆管。

自來水公司第4區處說明，今天獲報水管爆管後，立即派員趕赴現場查勘並與義交共同維護交通安全，另通報廠商緊急搶修，在上午8時40分到達搶修中。為搶修需停水施工，經過緊急供水調配，停水影響範圍地區為大里區大元里，約為50戶，停水時間預計到下午3時30分。