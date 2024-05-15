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政院核定中捷綠線延伸 中市府啟動綜合規劃案採購作業

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫路線示意圖。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫路線示意圖。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，今年1月31日獲行政院核定。台中市交通局表示，市府立即著手啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更案前置作業的採購招標規劃，該採購案已在5月10日正式上網採購公告，盼早日開工、通車，串連城市大眾運輸，促進中彰區域發展。

交通局長葉昭甫表示，台中市府超前部署捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，2020年7月通過交通部審查，並由交通部於2020年10月提報行政院續審，歷經4年數次審查作業，行政院於今年1月31日核定。

葉昭甫說，市府接續展開的綜合規劃作業攸關捷運興建成果，包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計畫等都將進行檢討評估，市府團隊後續將抱持謹慎及務實的態度辦理綜合規劃作業，期待加速完成台中捷運綠線延伸線。

交通局指出，台中捷運綠線延伸分為兩個路段，其中，往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；往南延伸彰化段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。

葉昭甫強調，中捷綠線延伸大坑段將可紓解大坑假日車潮擁擠情形，透過轉運接駁可至新社、石岡、東勢等遊憩區；另延伸彰化段將能帶動中彰兩縣市共榮發展，同時與彰化縣府規劃台鐵及鹿港線三鐵共站。中部地區民眾搭乘大眾運輸，除增加通勤、通學便利性及假日休閒遊憩的效益，更能促進兩縣市觀光產業。

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