聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化西瓜災損 鹿港、福興無救助 芳苑盼會勘
彰化縣西瓜種植面積約380公頃，最近傳出產區西瓜「開口笑」和蔓腐葉爛，農民叫苦不迭，農政單位展開會勘，昨認定主因是西瓜採收期遲延，遇上四月下旬大雨造成，不過實際災害約17%，未達天然災害現金救助門檻。
彰化縣前三大西瓜產區，二林鎮面積185公頃、竹塘鄉102公頃、鹿港鎮28.5公頃，二林鎮和竹塘鄉四月中旬前採收完，未傳出雨災災損。鹿港鎮和福興鄉則因今年四月下旬，大雨過後天晴且高溫，西瓜紛紛裂果、蔓葉腐爛，瓜農陳情後，由農政單位分別到產區會勘。
台中區農改場人員指出，勘查發現主因是西瓜採收期遲延，遇上四月下旬大雨，瓜果未及時採收而吸水過多裂開，有的泡在淹水田間而腐爛，基本上大多數瓜果沒感染疾病，少部分瓜田的西瓜感染病毒性疾病，不是造成裂果的原因。
農政單位會勘後，認定實際災損面積為17%，未達農業部公告天然災害現金救助地區的最低標準20%門檻。
另芳苑鄉漢寶村西瓜種植面積30公頃，村長鄭鵬豐表示，漢寶村西瓜幾乎是福興鄉瓜農種植，目前災損面積約8成，相當嚴重，希望農政單位趕快來勘查，為瓜農爭取權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言