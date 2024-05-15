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南投危險路口 前2名都17件車禍

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投縣公布去年10大易肇事路段，排名第一的是埔里鎮中正路、信義路口。圖／南投縣警局交通隊提供
南投縣公布去年10大易肇事路段，排名第一的是埔里鎮中正路、信義路口。圖／南投縣警局交通隊提供

南投縣警局統計，南投縣去年共發生A1（24小時內死亡）車禍達62件，造成63人死亡，10大易肇事的路段前兩名是埔里鎭中正、信義路口及草屯鎭太平路二段、明賢街路口，去年同樣發生17起車禍，分別造成29、26人的受傷，第3則是南投市中山街、民族路口，警方呼籲常經過這些路段的用路人，多留意交通安全。

警方分析交通事故主因多為車輛在路口「閃光紅燈未依規定讓車」及「無號誌路口支線道未讓幹道車先行」及「無號誌路口轉彎車未讓直行車先行」，因此，2024年起，將加強這類違規行為的取締，以求降低事故發生率。

警方表示，今年在全縣各鄉鎮市共增加13處路口的紅綠燈交通號誌，1至4月A1事故死亡人數降至15件15人，較去年同期減少8件9人，今年仍加強執法，依新修正道路交通管理處罰條例規定，汽機車行經閃光紅燈號誌或非號誌化路口有停讓標誌，未停車、未讓再開，最高可開罰1800元。

縣警局表示，去年非號誌化路口事故未停未讓造成11死3148傷，24小時內死亡人數更達66人，發生死亡交通事故的地區，以南投市、名間鄉、草屯鎮及埔里鎮為主，多屬於縣內經濟發展程度較高的區域，經分析無號誌路口事故占交通事故約6成。

針對各危險路口，縣警局強調今年完成13個路口的紅綠燈號誌增設與改善外，也列入年度建議檢討，做為全面增加科技執法設備的重要建議地點，進行車輛跨線及區間測速取締，擴大執法效能，杜絕用路人違規投機心態，以有效降低事故發生。

交通事故 南投縣 紅綠燈

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