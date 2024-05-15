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「東豐快」隧道段流標 山城憂工期再延

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中東豐快速道路第4與第5標（圖左）完工，第3標（圖右）預定2026年完工，東勢與石岡段先通車。圖／立委江啟臣提供
台中東豐快速道路第4與第5標（圖左）完工，第3標（圖右）預定2026年完工，東勢與石岡段先通車。圖／立委江啟臣提供

台中市「東勢-豐原生活圈快速道路」已歷經3位市長、4屆任期，市府預估2029年全線完工。全線分5標，工期較長且最困難的「隧道標」5月7日第一次流標，藍綠白議員籲市府把可能影響投標意願的因素納入考量，盡速完工， 山城民眾等不下去了。建設局表示，隧道標預計本月底續行招標，全線以2029年完工為目標推進。

市府規劃「東豐快速道路」將與國道4號豐潭段立體交流道銜接，山城生活圈交通打通任督二脈，從山城來往北屯、市區車程可減少20分鐘以上。

不過，「東豐快」一波三折，民進黨議員謝志忠指出，在東勢、石岡的第4、5標工程2018年完工6年，但尚未啟用。第3標則經歷7次流標，2022年市府拆成石岡土牛段與石岡新興段兩標，分開招標，目前施工中，目標2026年底讓石岡東勢段先通車。

謝志忠表示，第1標即所謂的「隧道標」難度最高，完工全線即可通車。不過，5月7日第一次開標就流標，讓山城居民忐忑不安，擔心工程是否再延期。

謝志忠指出，市府應以石岡段第3標的經驗，把可能影響投標意願的因素納入考量，如疫情後的物價波動、建材高漲等狀況全面考量，合理估價，克服問題，避免重蹈第3標招標11次的情況，兩標合計49億9592萬元，增加10億元。

民眾黨議員陳清龍說，第1標須打通隧道，建議市府時可尋求工程單位協助，解決專業問題，加速發包與施工。從前市長胡志強任內規劃、林佳龍停工、盧秀燕再啟環評復工，山城居民受不了再延期了。

建設局表示，第1標隧道標今年5月7日進行第1次開標，有多家廠商領標及探詢，但投標廠商未達法定3家致流標，建設局預計本月底續行招標，第二次有廠商投標即可，全線以2029年完工為目標推進，讓山城生命救援線加速完工。

國民黨議員張瀞分強調，東豐快速道路因前市長林佳龍任內停工，延宕7年、建設經費暴增，當時立委江啟臣率國民黨議員和民眾抗爭，要求市府復工，卻沒看到民進黨民代站出來發聲。盧秀燕上任後復工，期待市府全力以赴。

林佳龍 江啟臣 環評 盧秀燕 胡志強 謝志忠 陳清龍

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