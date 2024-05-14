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看台中警風紀連環爆 江和樹相信局長：把敗壞門風警察全都處理

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市警局最近接連爆出警風紀問題，市議員江和樹今天以這是有人要局長李文章下台的陰謀論來解釋。圖／江和樹提供
台中市警局最近接連爆出警風紀問題，市議員江和樹今天以這是有人要局長李文章下台的陰謀論來解釋。圖／江和樹提供

台中市警局最近接連爆出警風紀問題，市議員江和樹今天以這是有人要局長李文章下台的陰謀論來解釋，並呼籲要李文章不管最後是否離開，但在還有這個職務時，希望把敗壞門風的警察全都處理，給百姓一個交待。

台中市刑大前大隊長林明佐日前傳出洩密涉貪，接著霧峰警分局又傳出偵查隊林姓小隊長出現在博奕據點等，引起外界質疑警界操守。台中市警局長李文章已對此自請處分，相關人員也受到處分。

江和樹今天透過群組發出影音說，上周的議會質詢，李局長安全度過，但上面可能有人看不過去了，於是接著又傳出霧峰警分局小隊長「密報」之事，是「要讓他死」、「是得失到人吧！」。

但簡單想，若是要密報，需要本人去嗎，難道沒有電話或其他辦法可以連絡嗎？而且既然密報了，為何又會查獲到錢和毒品？不要白貓偷吃，黑貓來受罪啦！

江和樹說，為什麼選擇這個時間點，因為是本周一又要質詢，看他上周平安度過，當然就要死嘛。

江和樹說，他相信李局長的人格，「你是關公的精神」，但不管最後是否離開，但在還有這個職務時，希望把敗壞門風的警察全都處理，給百姓一個交待，這才是大家要的好局長，「相信你可以做得到」而520要到了，應該是有人要你這個位子。

他也同時說，不要因為警方的問題，讓外界以為台中很亂，「我們市長沒有那麼差啦！」

台中市 警察

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