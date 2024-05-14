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浮根影響交通更害騎士摔傷 集集鎮移除小葉欖仁

中央社／ 南投縣14日電
南投縣集集鎮民權路種植小葉欖仁作為景觀路樹，但鎮公所14日指出，接獲民眾陳情反映路樹浮根影響道路安全，甚至有人騎車跌倒，因此率先移除浮根造成路面明顯凸起、阻塞排水溝、樹幹空洞腐朽率50%以上的路樹，降低民眾風險。（集集鎮公所提供）中央社
南投縣集集鎮民權路種植小葉欖仁作為景觀路樹，但鎮公所14日指出，接獲民眾陳情反映路樹浮根影響道路安全，甚至有人騎車跌倒，因此率先移除浮根造成路面明顯凸起、阻塞排水溝、樹幹空洞腐朽率50%以上的路樹，降低民眾風險。（集集鎮公所提供）中央社

集集車站至生多所民權路種植小葉欖仁作為景觀路樹，但這些路樹浮根影響交通安全，甚至害騎士摔傷，鎮公所今天起逐步移除造成路面凸起、阻塞排水溝、樹幹空洞等高風險路樹。

集集鎮公所今天指出，近年接獲許多民眾陳情反映民權路南側小葉欖仁浮根影響道路安全，甚至有民眾騎車跌倒，加上樹根阻塞排水溝，大雨後民權路旁就容易積水久久不退，鎮公所考量這些路樹影響風險逐年升高，今年起率先移除浮根造成路面明顯凸起、阻塞排水溝、樹幹空洞腐朽率50%以上的路樹，降低民眾風險。

鎮公所透過訊息向媒體說明，已提報南投縣政府有關民權路集集車站至農業部生物多樣性研究所路段小葉欖仁移除作業申請，並配合觀光署日月潭國家風景區管理處辦理集集火車站東邊自行車道整建工程期程，今天起辦理路樹移除作業，請路過民眾留意或改道慢行。

鎮公所表示，民權路小葉欖仁路樹移除後，後續向日管處爭取改植台灣原生的田代氏石斑木，由於田代氏石斑木花葉比例、質感較細緻，未來民權路在不同季節將呈現不同風貌，讓遊客至集集小鎮有煥然一新感受。

鎮公所大規模移除小葉欖仁作法引起部分居民不滿，並認為公所未與地方溝通；一家園藝業者接受中央社記者訪問說，小葉欖仁生長快速是常見行道樹，約30多年前全台大量種植，但有樹枝易斷、落果害騎士摔傷等缺點，近年陸續有縣市政府、住宅社區汰換。

排水溝 路樹 集集

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