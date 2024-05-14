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武陵農場繡球花開 藍天白雲相映襯如童話世界

中央社／ 台中14日電
武陵農場繡球花開，預估花期自5月中旬至7月中旬，整片繡球花牆，在藍天白雲映襯下，相當美麗。（武陵農場提供）中央社
武陵農場繡球花開，預估花期自5月中旬至7月中旬，整片繡球花牆，在藍天白雲映襯下，相當美麗。（武陵農場提供）中央社

武陵農場繡球花開了，農場預估，花期自5月中旬至7月中旬，因土壤的酸鹼值影響繡球花的花色，出現不同顏色變化，農場內還有繡球花牆，搭配藍天白雲，宛如置身童話世界。

武陵農場內的繡球花開始陸續開花，武陵農場副場長常方麒告訴媒體，繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紅色等不同顏色的變化，是相當奇妙的植物生態。

武陵農場的繡球花沿著山徑生長，形成一整排的繡球花牆，十分壯觀，搭配湛藍的天空及白雲，美得宛如置身童話世界，十分浪漫。

武陵農場指出，繡球花主要觀賞區在露營區草原旁500公尺繡球花步道，還有賓館後方楓林木屋旁、醒獅園及場部行政中心的花坊附近。

常方麒指出，武陵農場因得天獨厚，地理條件光線、日夜溫差形成的繡球花外型比其他地區的花型更壯大碩麗，花球直徑約20至30公分，比人頭更大，非常顯眼，而且色彩粉嫩、層次豐富，增添風采。

武陵農場預估，繡球花的花期可從5月中旬至7月中旬，盛開期約在6月至7月初左右，較一般平地盛開的繡球花晚，遊客可有不同賞花的選擇。

武陵農場 賞花 露營區

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