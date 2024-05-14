彰化西瓜「開口笑」農民苦哈哈 芳苑估災損八成盼會勘

彰化縣西瓜種植面積約380公頃，近日傳出四月下旬大雨導致西瓜「開口笑」和蔓腐葉爛，農民叫苦不迭，農政單位展開四方會勘，今認定實際災害約17%，未達天然災害現金救助門檻。

彰化縣西瓜農多居住福興鄉，到鹿港鎮、竹塘鄉、芳苑鄉和二林鎮種西瓜。今年四月下旬大雨過後天晴且高溫，西瓜紛紛裂果、蔓葉腐爛，農民透過民意代表或直接向縣政府農業處陳情，農業處協同農糧署、台中區農改場、鄉鎮公所農業課人員到鹿港、福興、溪州等鄉鎮會勘。

芳苑鄉西瓜種植面積30公頃，都在漢寶村。村長鄭鵬豐表示，漢寶村西瓜幾乎是福興鄉瓜果種植，因災害區域屬於漢寶，身為村長他必須為農民申請勘災，目前災損面積約八成，相當嚴重，希望農政單位趕快來勘查並為瓜農爭取權益。

彰化縣二林鎮西瓜田185公頃、竹塘鄉102公頃、鹿港鎮28.5公頃，是全縣前三大西瓜產區，二林鎮和竹塘鄉四月中旬前採收完，未傳出雨災災損，目前鹿港鎮和福興鄉申請勘災。農政單位四方這兩天會勘後，認定實際災損面積為17%，未達農業部公告天然災害現金救助地區的最低標準20%門檻。

台中區農改場人員指出，勘查發現主因是西瓜採收期遲延，遇上四月下旬大雨，瓜果未及時採收而吸水過多裂開，有的泡在淹水田間而腐爛，基本上大多數瓜果沒感染疾病，少部分瓜田的西瓜感染病毒性疾病，不是造成裂果的原因。