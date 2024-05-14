被撞第83天…彰化姊妹續搶救 「改嫁生母」每日探視泣：盼女兒再喊聲媽

彰化縣伸港鄉陳姓姊妹在路口被撞重傷，分別在彰化秀傳醫院及彰化基督教醫院搶救，到今天已進入83天，家屬簽署放棄急救同意書也已第4天，兩醫院仍盡力救治，但昏迷指數仍維持3，未見起色。面對兩個女兒與死神拔河，她們已改嫁的媽媽，幾乎每天從南投前往醫院探視，她今天受訪時哭著說：『希望聽到女兒能再喊一聲「媽媽」』。

2月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，原本會露出笑容，沒想到，本月1日晚間，突然因急性腦積水陷入重度昏迷，指數再度剩下3分；在彰基治療的9歲妹妹從事發至今，雖然醫院盡力治療，到目前的昏迷指數仍是3分，本月11日轉到漢銘彰基呼吸病房持續治療。由於姊妹病情一直未見起色，家屬12日簽署放棄急救同意書。

彰化秀傳醫院今天表示，姊姊的昏迷指數仍維持3分，院方採取支療性療法，並為她引流排尿，並調整用藥，同時維持基本的營養與熱量需求，仍希望她能再甦醒，轉好，目前則暫時沒有安排幹細胞治療。

目前在漢銘彰基醫院治療的妹妹，院長陳志輝今天說，她從一開始的昏迷指數3，雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，仍深度昏迷未見起色，時間越長，醒來的機會越低，但年輕的孩童，恢復力遠超乎一般想像，因此，院方抱持不放棄的心態，全力照護，防止併發症，同時補充營養，目前並結合復健與中醫治療，希望她好了以後，還是個有用的人。

當兩個女兒在醫院與死神拔河之際，她們改嫁的媽媽，由於要上班，時常在晚上前往加護病房探視，讓醫護人員都十分感動，雖然她們在破碎的家庭，仍然擁有母親的關懷。

她們的媽媽哭著說，兩女兒住院以來，她幾乎每天從南投前來彰化兩醫院探視，當姊姊之前眼睛會動、睜開，都是她第一眼發現，會笑會跟人溝通時，用眼睛跟她說「手腳、全身都很痛」，令她不捨淚流不止。如今看到兩女兒都陷入昏迷，更是自責悲痛。