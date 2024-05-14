彰化新建衛福大樓 拚全國第一棟具防疫、食安、高齡多功能

彰化縣衛生局既有廳舍老舊、空間不足，彰化縣政府已向農業部農田水利署承租在彰化市延平路1800多坪土地，做為新建地點，完成後，除容納衛生局外，也將成為全國第一棟針對新興傳染病防疫、食安、高齡化等多功能衛福大樓。

彰化縣衛生局緊鄰台一線原省立彰化醫院「機28」用地，目前「機28」用地為成功停車場，縣府正透過都市計畫變更做為商場使用，如果衛生局遷建，將可合併使用，發揮更大效益。

彰化縣衛生局興建於1973年，迄今已51年了，3樓老廳舍早已容納不下全部科室，既有300多名員工已十分擁擠，部分科室只好其他地點辦公，將來預定將再擴編達580人，有遷地新建的迫切需要。

衛生局長葉彥伯說，衛生局遷建基地位在彰化市延平路165巷，在完成遴選大樓建築設計作業後，目前進行規劃設計中。不過，COVID-19疫情過後，衛生環境變遷快速，重大食安事件接連發生，完工後，將是全國第一棟針對新興傳染病防疫、食安、高齡化等未來挑戰的衛福大樓。

葉彥伯表示，這棟嶄新的多元化衛福大樓具指標意義，規劃設計具備前瞻性，同時達到精實暢流，符合未來工作需求，因此設計細節遠比一般行政大樓或服務空間複雜，需配合各項專業服務要求設計，做法更嚴謹，作業時間相對較久。

衛生局表示，新的衛福大樓朝向多功能開發，除了日照中心、不老健身房、社區心理衛生中心之外，還包括現代化的食安檢驗室、稽查人力及裝備整備空間、藥品食安檢體管理空間、防疫物資物流管理、疫苗冷鏈倉儲、整合性的社會安全網、長期照顧中心，以及衛生局各項服務和業務辦公空間。