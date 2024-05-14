快訊

撤告換取朱立倫出席520總統就職典禮？鄭文燦回應了

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化新建衛福大樓 拚全國第一棟具防疫、食安、高齡多功能

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府已向農業部農田水利署承租在彰化市延平路1800多坪土地，新建全國第一棟針對新興傳染病防疫、食安、高齡化等多功能衛福大樓。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府已向農業部農田水利署承租在彰化市延平路1800多坪土地，新建全國第一棟針對新興傳染病防疫、食安、高齡化等多功能衛福大樓。記者劉明岩／攝影

彰化縣衛生局既有廳舍老舊、空間不足，彰化縣政府已向農業部農田水利署承租在彰化市延平路1800多坪土地，做為新建地點，完成後，除容納衛生局外，也將成為全國第一棟針對新興傳染病防疫、食安、高齡化等多功能衛福大樓。

彰化縣衛生局緊鄰台一線原省立彰化醫院「機28」用地，目前「機28」用地為成功停車場，縣府正透過都市計畫變更做為商場使用，如果衛生局遷建，將可合併使用，發揮更大效益。

彰化縣衛生局興建於1973年，迄今已51年了，3樓老廳舍早已容納不下全部科室，既有300多名員工已十分擁擠，部分科室只好其他地點辦公，將來預定將再擴編達580人，有遷地新建的迫切需要。

衛生局長葉彥伯說，衛生局遷建基地位在彰化市延平路165巷，在完成遴選大樓建築設計作業後，目前進行規劃設計中。不過，COVID-19疫情過後，衛生環境變遷快速，重大食安事件接連發生，完工後，將是全國第一棟針對新興傳染病防疫、食安、高齡化等未來挑戰的衛福大樓。

葉彥伯表示，這棟嶄新的多元化衛福大樓具指標意義，規劃設計具備前瞻性，同時達到精實暢流，符合未來工作需求，因此設計細節遠比一般行政大樓或服務空間複雜，需配合各項專業服務要求設計，做法更嚴謹，作業時間相對較久。

衛生局表示，新的衛福大樓朝向多功能開發，除了日照中心、不老健身房、社區心理衛生中心之外，還包括現代化的食安檢驗室、稽查人力及裝備整備空間、藥品食安檢體管理空間、防疫物資物流管理、疫苗冷鏈倉儲、整合性的社會安全網、長期照顧中心，以及衛生局各項服務和業務辦公空間。

衛生局 食安

延伸閱讀

彰化下屆縣長選舉「傳說中的3個女人」 今僅1人表態要選

高雄實物銀行供弱勢者食材 議員籲加強食安、捐贈誘因

曾有望成第七都…為何彰化人口不斷流失？網嘆：有錢人撐不起來

反對彰化大埔設火化場 逾百名居民陳情

相關新聞

東豐快「隧道標」流標 中市府：多家領標未達法定3家

台中市東豐快速道路今年5月7日第一標（隧道標）流標，民進黨議員質疑建設局要流標幾次才會完工？強力要求市府必須克服萬難，否...

彰化新建衛福大樓 拚全國第一棟具防疫、食安、高齡多功能

彰化縣衛生局既有廳舍老舊、空間不足，彰化縣政府已向農業部農田水利署承租在彰化市延平路1800多坪土地，做為新建地點，完成...

中市府打造「花之道」景點 旁高架鐵路下卻成嫌惡設施

台中市議員張瀞分指出，高架鐵路豐原段下方髒亂點，要求建設局向台鐵公司反映加強整頓。

南投公布縣內10大危險路口 兩路段去年都發生17起車禍

南投縣警局今天公布縣內10大易肇事的路段，赫然發現埔里鎭中正信義路口及草屯鎭太平路二段、明賢街路口， 是去年同樣發生17...

陳建仁參觀彰化米屋企業 「負二代」稱為這件事一直被媽媽罵

行政院長陳建仁和農政單位官員今訪視彰化縣二林鎮米屋企業，董事長陳肇浩自稱是真正「負二代」，非富二代，回來接棒重振稻米事業...

中央公園飛行美樂地動工 中市府：加強遮陽綠蔭設施

台中市水湳中央公園「飛行美樂地」大型遊戲場，有全國最長32米機場跑道雙軌滑索等設施，市議員張廖乃綸要求建設局一定要同步加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。