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中市府打造「花之道」景點 旁高架鐵路下卻成嫌惡設施

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分指出，市府推「花之道」是打卡景點，但旁邊的高架鐵路下髒亂不堪。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分指出，市府推「花之道」是打卡景點，但旁邊的高架鐵路下髒亂不堪。記者陳秋雲／攝影

台中市議員張瀞分指出，高架鐵路豐原段下方髒亂點，要求建設局向台鐵公司反映加強整頓。

張瀞分表示，台中市政府建設局推動「花之道」計畫，利用道路零星土地打造城市小花園，在市區營造自然景觀，花之道第一個示範點就是豐原火車站旁的「豐原心鎖橋花之道」。

張瀞分肯定建設局打造綠地，還種植季節花卉及設置愛心裝置藝術。不過，花之道旁邊高架鐵路下方的景觀卻有天壤之別，雜草叢生、泥沙、土石、垃圾任意棄置，嚴重影響市容景觀。

張瀞分說，不只花之道旁的高架鐵路下方成髒亂點，向陽路、南陽路、陽明街等路段的高架鐵路下方區域也同樣髒亂，2016階段通車，但台鐵公司至今放任不管。

建設局長陳大田說，鐵路高架化後下方土地為台鐵公司所有，台鐵推動多目標計畫，包括作為商場、停車場等，但過去曾被民眾抱怨雜亂欠缺管理，建設局已跟台鐵公司會勘，要求台鐵公司改善，至少必須先維持環境整潔及綠化。

台中市 台鐵 豐原

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